Cultura e sviluppo sostenibile: presentati a Villa Cagnola i cinque progetti emblematici di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia

Nella cornice di Villa Cagnola a Gazzada Schianno , si è tenuta questa mattina la presentazione ufficiale dei cinque progetti emblematici selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Varese.

L’evento si è svolto presso la Sala Paolo VI del Centro Congressi, alla presenza di autorità istituzionali, esperti del settore e rappresentanti delle comunità locali.

Si tratta di cinque progetti emblematici per la provincia di Varese, sostenuti con 8 milioni di euro. Nel loro insieme i progetti mirano a promuovere la cultura, l’inclusione sociale e l’innovazione.

“La Via Ritrovata” si concentra sulla valorizzazione del Parco Rile-Tenore-Olona, con interventi sul patrimonio archeologico e la creazione di nuovi percorsi. “(T)Essere Futuro” sostiene l’inclusione di persone con disabilità, mentre “Un Porto Nuovo” offre supporto educativo e professionale ai giovani a rischio. “Campus Smart Valley” mira a creare un polo di innovazione, e “Cultura 2030” punta a rafforzare la rete culturale provinciale con eventi e programmi educativi. Complessivamente, questi progetti coinvolgono diversi settori e contribuiscono a migliorare la qualità della vita locale.

I progetti presentati:

La Via Ritrovata

Descrizione: Il progetto, promosso dall’Ente Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, mira alla riqualificazione e valorizzazione del Parco Rile-Tenore-Olona. Tra gli interventi principali figurano il ripristino del collegamento sentieristico tra il Parco Archeologico di Castelseprio e il Monastero di Torba, la creazione di un nuovo percorso archeologico, il potenziamento delle connessioni ciclopedonali e la rifunzionalizzazione della ex scuola di Torba come polo informativo e culturale.

Contributo: 1 milione e 100 mila euro 2.

(T)Essere Futuro

Descrizione: Il progetto della Cooperativa sociale Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio ha l’obiettivo di avviare un servizio residenziale per il “dopo e durante noi” rivolto a persone con disabilità nel comune di Caronno Pertusella. La Casa Alloggio potrà ospitare fino a 10 persone e prevede un modello di intervento personalizzato per favorire autonomia, inserimento lavorativo e inclusione sociale.

Contributo: 1 milione di euro 3.

Un Porto Nuovo

Descrizione: Il progetto della Fondazione Asilo Mariuccia Onlus di Milano prevede la ristrutturazione di spazi a Porto Valtravaglia per ospitare due comunità educative, un centro diurno, cinque laboratori educativi al lavoro e un polo sportivo. L’obiettivo è offrire un supporto educativo e professionale ai giovani in situazioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale.

Contributo: 1 milione e 500 mila euro 4.

Campus Smart Valley

Descrizione: Promosso dalla Fondazione ERGO-MTM Italia, il progetto prevede la creazione di un polo di innovazione attraverso la riqualificazione di un edificio industriale dei primi del Novecento. Il Campus ospiterà corsi professionalizzanti e laboratori dedicati alla ricerca e alla prototipazione di progetti industriali innovativi.

Contributo: 3 milioni di euro 5.

Cultura 2030

Descrizione: Il progetto della Provincia di Varese punta alla valorizzazione del patrimonio culturale provinciale attraverso interventi strutturali e programmi educativi. Tra gli obiettivi vi sono la creazione di una rete tra musei e spazi culturali e l’organizzazione di eventi culturali inclusivi e accessibili.

Contributo: 1 milione e 400 mila euro

Gli interventi delle autorità

Giovanni Azzone, Presidente Fondazione Cariplo: Cultura, sostenibilità ambientale, attenzione agli ultimi e fragili. Si possono riassumere cosi le scelte fatte dal territorio di Varese per i progetti che oggi presentiamo. C’è molta varietà in queste iniziative, ma un filo conduttore che li unisce: l’impegno e l’attenzione nei confronti degli altri e del nostro patrimonio naturale e culturale. Ringraziamo Regione Lombardia per essere stata ancora una volta a fianco di Fondazione Cariplo in questa iniziativa”.

Massimo Sertori, Assessore di Regione Lombardia con delega a Enti locali: “Continua la proficua collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo su progetti emblematici, con una dotazione di 8 milioni di euro per valorizzare il territorio della provincia di Varese in settori importanti come quello sociale, economico, culturale, ambientale, formazione e innovazione tecnologica, nonché inclusione sociale. I progetti individuati, e che oggi presentiamo, sono fortemente sostenuti dal territorio, con l’obiettivo di realizzare interventi significativi che soddisfino le esigenze delle comunità locali e favoriscano lo sviluppo territoriale. Questa iniziativa trova la fattiva e pragmatica collaborazione tra tutti gli enti e i soggetti coinvolti, cogliendo l’opportunità di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini”.

Marco Magrini, Presidente Provincia di Varese”Varese Cultura 2030 è un progetto che guarda avanti, con una visione chiara: fare della cultura un motore di sviluppo sostenibile per il nostro territorio. La Provincia di Varese, insieme ai suoi partner, investe in una strategia strutturata per valorizzare il patrimonio esistente e costruire un sistema culturale connesso, accessibile e riconoscibile a livello interregionale e internazionale – commenta il Presidente di Provincia di Varese Marco Magrini – Valorizzazione dei poli culturali sia principali che minori, creazione di itinerari per la fruizione sostenibile del paesaggio, formazione degli operatori e integrazione con il circuito museale lombardo sono solo alcune delle azioni concrete che metteremo in campo. Non si tratta solo di promuovere la cultura, ma di farla diventare una leva di crescita per il turismo e l’identità della nostra comunità. Il nostro impegno sarà di gettare le basi per un sistema culturale coordinato, accessibile e inclusivo capace di generare opportunità per i cittadini e i visitatori. Ringrazio Fondazione Cariplo per aver creduto nel nostro progetto di valorizzazione della Cultura. La collaborazione con Regione Lombardia e con l’Assessore alla Cultura Caruso, di origini varesine, è già una realtà e potrà rafforzarsi ancora di più. Grazie ai fondi emblematici, continuerà a consolidarsi anche la sinergia con Camera di Commercio e con la nuova “Fondazione Varese Welcome”, permettendoci di promuovere sempre meglio le risorse turistiche della provincia di Varese”.

Carlo Massironi, membro varesino della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo “Fondazione Cariplo si conferma un punto di riferimento per la promozione di progetti che mirano al bene comune, operando in stretta sinergia con le comunità locali. La collaborazione con istituzioni e fondazioni territoriali permette di andare oltre il semplice contributo economico, costruendo relazioni profonde che attivano risorse umane e sociali. I progetti emblematici approvati per la provincia di Varese sono il risultato di questa visione condivisa, capaci di generare un impatto significativo e duraturo. Questo approccio testimonia l’importanza di lavorare insieme per il benessere delle comunità. E’ opportuno sottolineare che nell’ambito del Bando sono pervenuti numerosi progetti con finalità ed importi rilevanti e che l’esito della selezione ha riguardato sostanzialmente tutte le principali Aree tematiche di Fondazione Cariplo – Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca Scientifica, Servizi alla Persona – su tutto il territorio della Provincia di Varese a favore di Enti ed Organizzazioni pubblici e privati ed anche in presenza di iniziative in rete. Tutto ciò conferma la grande capacità progettuale del territorio e l’elevata attenzione alle istanze della Comunità”

Sarah Maestri, membro varesino della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo “Le realtà associative e istituzionali della provincia di Varese si sono distinte per il loro impegno e la capacità di valorizzare le opportunità offerte, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del territorio. Cultura, inclusione sociale e tutela ambientale sono ambiti fondamentali, che Fondazione Cariplo sostiene con convinzione, favorendo iniziative in grado di creare un impatto positivo e duraturo per il benessere delle comunità locali.”

Giuseppe Banfi, membro varesino della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo “Fondazione Cariplo rinnova il proprio impegno per la provincia di Varese, destinando 8 milioni di euro a cinque progetti emblematici che rafforzano il tessuto sociale, culturale e ambientale. Dalla valorizzazione del patrimonio UNESCO di Castelseprio-Torba al progetto ‘(T)Essere Futuro’ per l’inclusione delle persone con disabilità, fino alla creazione del Campus Smart Valley, all’accoglienza per minori a Porto Valtravaglia e alla rete culturale Varese Cultura 2030. La collaborazione con enti locali e realtà del territorio consente di trasformare le risorse in opportunità concrete, generando iniziative capaci di rispondere in modo efficace ai bisogni della comunità.

Federico Visconti, Presidente Fondazione Comunitaria del Varesotto: “La via maestra per costruire comunità coese passa da un legame forte tra Fondazione Cariplo e fondazioni territoriali come FCVA. I lavori di oggi, dedicati alla presentazione degli “emblematici maggiori”, lo documentano ampiamente e concretamente. “Maggiori” proprio perché caratterizzati da una progettualità sfidante sul piano degli obiettivi e importante in termini di risorse allocate. Sta a noi, come Fondazione di comunità, interpretare tale progettualità nel contesto dei territori su cui insiste, valorizzando le possibili sinergie con altri progetti e, più in generale, il potenziale a livello di comunicazione esterna. Quando si costruiscono relazioni di valore, quando si promuove la cultura del dono, quando si persegue il bene comune gestendo virtuosamente le risorse …. una fondazione territoriale fa, ne più, ne meno, il proprio mestiere”