Da Varese a Siviglia: un mese di Erasmus+ per cinque studenti del CFP

Si è conclusa con successo l’esperienza di mobilità Erasmus+ che ha visto protagonisti cinque allievi del quarto anno del Centro di Formazione Professionale di Varese presso l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese. Per un mese, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di svolgere un tirocinio formativo a Siviglia, immergendosi nella cultura e nelle dinamiche lavorative spagnole.

Sofia, Griselda, Lorenzo, Marco e Jordan – appartenenti ai vari corsi attivi presso Agenzia Formativa della Provincia di Varese – hanno svolto attività in aziende locali del loro settore di formazione, quali ristorazione, benessere e coltivazione e manutenzione aree verdi. Il progetto, finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea, ha permesso loro di mettere in pratica le competenze acquisite in aula, confrontandosi con un contesto internazionale e migliorando le loro capacità professionali e linguistiche.

L’esperienza non è stata solo formativa dal punto di vista professionale, ma ha rappresentato anche un’importante occasione di crescita personale. Gli allievi hanno potuto vivere a stretto contatto con una cultura diversa, sviluppando autonomia, spirito di adattamento e capacità di lavoro in team.

Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che offre opportunità di mobilità e collaborazione in tutta Europa. Nell’ambito della Formazione Professionale il programma sostiene gli studenti degli istituti e dei centri di formazione professionale, offrendo loro la possibilità di svolgere tirocini e periodi di apprendimento all’estero.

Questa esperienza consente ai giovani di acquisire competenze tecniche specifiche nel proprio settore, migliorare la conoscenza delle lingue straniere e sviluppare soft skills fondamentali per il mondo del lavoro, come la capacità di adattarsi a nuovi ambienti, il problem solving e il lavoro di squadra.

«Siamo molto soddisfatti di questa esperienza – ha dichiarato Cristiano Filieri, responsabile della sede varesina dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese – perché ha permesso ai nostri studenti di aprirsi a nuove prospettive e di arricchire il loro percorso formativo con un’esperienza all’estero, che siamo certi costituirà un valore aggiunto per il loro futuro professionale. La formazione professionale e l’internazionalizzazione sono strumenti fondamentali per rendere più concreto il concetto di Europa. Offrire ai nostri studenti l’opportunità di confrontarsi con realtà lavorative estere significa prepararli al meglio per un mercato del lavoro sempre più globalizzato e competitivo. Vista la positiva esperienza e i risultati ottenuti, l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, attraverso il CFP Varese, ha già confermato la partecipazione al progetto anche per il prossimo anno, offrendo così a nuovi studenti l’opportunità di vivere un’esperienza di formazione e lavoro all’estero».

Il progetto Erasmus+ conferma ancora una volta il valore della mobilità internazionale per la formazione dei giovani, offrendo opportunità concrete di crescita e di inserimento nel mondo del lavoro. Il CFP di Varese continuerà a investire in questi percorsi, con l’obiettivo di offrire ai propri allievi esperienze sempre più stimolanti e qualificanti.