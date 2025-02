Dal Piemonte all’Alto Milanese, centinaia di segnalazioni per l’odorizzante per gas rilasciato a Fagnano Olona

Il centralino dei Vigili del Fuoco di Varese è sommerso da ieri, sabato, di chiamate che segnalano la presenza nell’aria di odorizzante per gas metano. Dopo l’episodio avvenuto ieri a Fagnano Olona, quando ignoti hanno aperto un contenitore di questa sostanza, l’odore si è sparso per tutta la Valle Olona sia verso nord che verso sud.

La presenza nell’aria dell’odorizzante è stata avvertita anche in Piemonte mentre questa mattina era segnalata a Jerago con Orago.

Dal comando fanno sapere che la sostanza continua a spostarsi in base al vento e ne basta veramente poca per avvertirla al naso (pochi milligrammi per metro cubo standard). Il suo utilizzo, infatti, è fondamentale per la sicurezza in quanto permette di avvertire una fuga di gas dall’odore prima che questa possa rappresentare un pericolo.