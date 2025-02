Esami diagnostici e prelievi: i nuovi servizi Humanitas Medical Care a Varese

A pochi mesi dall’apertura della nuova sede, Humanitas Medical Care di Varese amplia i servizi offerti ai cittadini con un quartiere radiologico dotato di strumentazione all’avanguardia e un Centro Prelievi, entrambi in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Queste attività si affiancano a 16 ambulatori per visite specialistiche, al centro fisioterapico ed un’area dedicata alla gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

“All’interno del centro medico i pazienti possono contare sulla professionalità degli specialisti di Humanitas, di cui molti della città di Varese e dell’ospedale Humanitas Mater Domini a Castellanza. Questo è un ulteriore vantaggio in termini di continuità di cura, per percorsi personalizzati organizzati in stretto collegamento con i servizi dell’ospedale e guidati dalla stessa attenzione alla qualità clinica”, afferma Alex Carini, Amministratore Delegato di Humanitas Mater Domini.

“Uno dei valori di Humanitas è l’attenzione alla promozione della salute, che intendiamo portare anche qui a Varese con iniziative per la popolazione. Dal mese di aprile, infatti, prenderà il via “Prevenzione&Salute”, un ciclo di incontri aperti al territorio e patrocinati dal Comune di Varese, che vedranno gli specialisti di Humanitas Medical Care fare chiarezza su temi sanitari di particolare interesse, dalla cataratta alle malattie cardiovascolari, dalla prevenzione senologica al diabete”, afferma il dottor Norberto Silvestri, Direttore Sanitario del centro medico.

Un rinnovato quartiere radiologico

La diagnostica per immagini si rinnova con un quartiere radiologico dotato di tecnologie e strumentazioni sempre più all’avanguardia per diagnosi ancora più accurate e precoci. Tra le nuove apparecchiature presenti vi è una risonanza magnetica ad alto campo di ultima generazione (1,5 Tesla) utile per rispondere a quesiti diagnostici sempre più complessi, che riguardano la salute di distretti quali cuore, mammella, prostata, cervello e addome. Lo scanner di Risonanza Magnetica è inoltre dotato di una spaziosa apertura (circa 70 cm di diametro), che permette l’accessibilità agli esami anche per pazienti con obesità e claustrofobici.

Nella nuova Radiologia, anche una nuova TAC a 128 strati, un’evoluzione tecnologica che permetterà agli specialisti di studiare tutti i distretti corporei, compreso lo studio specifico delle arterie coronariche con un esame di 1° livello, il quale può evitare al paziente uno studio invasivo come la coronarografia. Un radiologico digitale (RX) per lo studio di tutti i distretti scheletrici, tre ecografi e un mammografo digitale con tomosintesi, per la diagnosi precoce anche dei più piccoli tumori del seno.

All’interno del Quartiere Radiologico è presente un ortopantomografo digitale che permette di eseguire radiogrammi delle arcate dentarie superiori e inferiori e la teleradiografia del cranio per studi odontoiatrici.

Le indagini radiologiche si possono eseguire da lunedì a venerdì dalle 7 alle 20 e il mercoledì dalle 7 alle 21, il sabato dalle 7 alle 18

Nuovo centro prelievi

Nel centro prelievi, adulti e bambini (a partire dai 4 anni di età) potranno eseguire oltre 1.500 tipologie di analisi ed esami di laboratorio (sangue, urine, ecc.), tamponi, pap test, HPV Test.

Il centro prelievi è aperto da lunedì a sabato dalle 7 alle 10 ed è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN): è sufficiente avere con sé l’impegnativa del Medico di Medicina Generale, senza necessità di prenotazione. Alcune tipologie di pazienti, quali donne in stato di gravidanza o bambini, possono usufruire di corsie preferenziali per l’accesso.

Il servizio “Referti on line” consente di consultare e stampare i risultati dei propri esami di laboratorio, da casa o ovunque ci si trovi. “Referti on-line”, gratuito e sicuro, è attivo 24 ore su 24, ha validità medico legale e sostituisce il referto.