Famiglie a Teatro a Germignaga, tre Spettacoli per grandi e piccini

Domenica 23 febbraio l’appuntamento è con Materia Performance in “Storie di Fate, Ciliegie e Cavalieri Blu”

Tre spettacoli per passare insieme – immersi nella magia del teatro – allegri pomeriggi domenicali.

Si sviluppa su tre proposte di grande qualità la rassegna che il Teatro Italia di Germignaga presenta grazie alla collaborazione tra l’Associazione culturale Youkali Teatro, la Parrocchia di San Giovanni Battista di Germignaga e i Comuni di Germignaga, Brezzo di Bedero e Castelveccana.

23 FEBBRAIO: Materia Performance in “Storie di Fate, Ciliegie e Cavalieri Blu”.

9 MARZO: Lucia Schierano in “Un’allegra arlecchinata”

30 MARZO: Teatro Tascabile di Bergamo in “Messieur, che figura!”