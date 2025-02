Feltre solleva la Coppa Italia: a Varese il Caldaro è contenuto e sconfitto 3-0

All’Acinque Ice Arena di Varese è il Feltre a festeggiare la vittoria della Coppa Italia 2025, e lo fa superando per 3-0 il Caldaro, squadra insignita della medaglia d’argento che ieri sera, nella seconda semifinale, è stata autrice di una travolgente prestazione ai danni dei Mastini (7-1).

(servizio fotografico a cura di Mattia Martegani)

Nella finalissima di domenica 9 febbraio i veneti annullano il gioco dei Lucci, alla terza sconfitta consecutiva in finale all’ombra del Sacro Monte, e colpiscono con cinismo mettendo a segno una rete per drittel.

Bell’hockey, non spumeggiante ma essenziale quello del Feltre, che dopo un inizio al fulmicotone di Caldaro riesce ad ingabbiare gli avversari, fermando sul nascere le azioni di gioco degli altoatesini, praticamente incapaci di sfruttare al meglio le proprie bocche di fuoco. Certo Manfroi ha parato tutto quello che c’era da parare, e merita il nostro personale elogio al merito oltre che lo shot-out, ma il grande lavoro dei veneti è stato fatto in fase di contenimento e di annullamento della manovra, che ha pesato moltissimo sulla psicologia di Caldaro che senza pure individualità si è resa innocua, anche nelle tre occasioni di power-play dove non ha praticamente mai impegnato l’estremo difensore dei Picchi.

LA FINALE

I- Si con Caldaro che ripete alla lettera gli schemi visti con Varese, attaccante che spinge con un secondo giocatore a rimorchio, con la difesa di Feltre che nella prima parte di frazione viene penetrata come un coltello caldo entra nel burro, ma un ottimo lavoro di contenimento del magnifico Manfroi chiude tutti gli spazi. Contenuti i Lucci nella loro fase migliore, Feltre si rende pericolosa prima con Da Forno lanciato da solo conclude alto e poi con Kadlec che scalda i gambali del golie altoatesino. Al 15’ minuto primo episodio che cambia l’andamento della parità, penalità a Bastian Andergassen, e dopo 26 secondi Feltre trova il vantaggio: ingaggio vinto, disco sulla stecca di Foltin serve Kadlec dietro la gabbia, disco girato per Korkiakoski che fulmina Andgergassen. Periodo che si conclude con Caldaro che torna a spingere risultando un filo imprecisa al tiro.

II- Caldaro riprende il secondo drittel da dove aveva finito, ma la difesa fa buona guardia e Manfroi recupera i pochi dischi senza un padrone, in una maniera talmente naturlae da far sembrare facile uno dei lavori più difficili del mondo. La parte centrale del periodo è caratterizzata da due penalità ai danni di Feltre, con gli altoatesini che però non riescono a trovare a rete. Passato il pericolo i bellunesi si riportano in avanti, prima è De Giacinto, fantastico questa sera, a cercare l’angolo scoperto di Andergassen, poi Kadlec che toglie la vernice dal palo della gabbia avversaria. Al 39’ gli sforzi di Feltre vengono ripagati con la rete del 2-0, neanche a dirlo, sono sempre loro la linea magica, stavolta è Korkiakoski ad iniziare l’azione, Foltin a rifinire per Kadlec che da due passi non sbaglia.

III- Ultimo periodo che si apre all’insegna dell’equilibrio, ma con un Caldaro che non riesce a mettere sul ghiaccio gli schemi e quindi con armi sempre spuntante, gli ingressi nel terzo difensivo di Feltre ci sono, ma sono poco incisivi e diretti. Atra penalità per Feltre e altro power play sprecato da Caldaro che davvero non riesce ad essere incisivo. Ne approfitta Feltre, con i soliti tre, bella uscita dal terzo Kadlec che gira per Foltin bravo a mettere in rete il gol del sigillo finale.

SV KALTERN CALDARO ROTHOBLAAS – HC FELTRE 0-3 ( 0-1,0-1, 0-1)

Reti: 15’09” Korkiakoski (F- Kadlec, Foltin), 38’40” Kadlec (F- Korkiakoski, Foltin), 46’58” Foltin (F- Kadlec, Voulfson)

CALDARO: Andergassen A. (Rohregger); Siiki, Massar, Clericuzio, De Donà, Reffo, Schoepfer, Soelva Ma., Oberrauch, Andergassen B., Oberhuber, Felderer, Anderlan, Valentini, Virtala, Erschbamer, Cappuccio, Selva, Wieser,Vinatzer, Soelva Mi. All. T. Virtala

FELTRE: Manfroi (Bertoli); DAmin, Dall’Agnol L., Dall’Agnol M., Broch, Fantinel, Longhini, Kadlec, Forato, Voulfson, Lytvynov, Zampieri, Geronazzo, Sperandio, Ferretti, Korkiakoski, Foltin, Da Forno, De Giacinto. All. M. Erkt

Penalità: C 4’, F 6’

Superiorità: C 0/3 , F 1/2

Spettatori: 701