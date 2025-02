Fermato a Vedano Olona in auto con la droga: arrestato dalle Volanti e rimesso in libertà

Fermato nel cuore della notte con addosso droga e parecchi soldi: l’auto senza assicurazione, e priva di revisione, patente mai conseguita, senza documenti.

Il soggetto, di nazionalità marocchina e pregiudicato è stato individuato verso le 3 di notte dalle pattuglie della polizia di Stato all’altezza del Ponte di Vedano.

L’uomo non ha opposto resistenza e gli agenti hanno proceduto al controllo del veicolo da dove sono spuntati 130 grammi di hascisc e altri venti grammi l’uomo loi aveva addosso.

È stato così condotto negli uffici della questura di Varese in stato di arresto per aver contravvenuto alle leggi sugli stupefacenti e venerdì mattina è comparso dinanzi al giudice di Varese che ha convalidato l’arresto, rimesso in libertà l’uomo e applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della provincia di Varese.

Lo stupefacente è stato sequestrato.