Fino alla fine: la Eurotek Uyba vince anche a Perugia

In una sfida durata ben 2 ore e 25 minuti, la Eurotek UYBA Busto Arsizio ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva, espugnando il caldissimo Pala Barton di Perugia per 2-3 (17-25, 25-20, 25-22, 17-25, 14-16). Nonostante un avvio incerto, le padrone di casa hanno dato filo da torcere alle farfalle, mettendo in campo grande qualità, cuore e aggressività, doti necessarie per conquistare punti salvezza, grazie soprattutto a Nemeth (21 punti) e all’ingresso di una scatenata Ungureanu, determinante sia in attacco che al servizio.

Le biancorosse però non hanno mollato e sono state capaci di mantenere alta la concentrazione sul gioco, spinte da una stratosferica Obossa (MVP e top scorer con 28 punti, 50% offensivo, 2 ace e 3 muri). Buona prestazione anche per Piva che ha chiuso la partita con 20 punti e Kunzler, 16. Ottima prestazione a muro delle bustocche, con 16 punti segnati in questo fondamentale (5 Van Avermaet e 4 Sartori) e prova più che positiva in seconda linea per Pelloni e Piva, entrambe con sopra il 50% positivo.

A commentare la partita, l’MVP Obosssa “Devo dire che è stata una partita davvero sudata, loro non mollano mai, avevano bisogno di punti per la salvezza e si è vista in campo la loro aggressività. Sono contenta perchè noi abbiamo dato il massimo e siamo sempre riuscite a spingere e nei momenti decisivi. Proviamo a raggiungere il quinto posto, continueremo a lottare, ma in ogni caso siamo soddisfatte del campionato e lavoriamo in vista dei play-off”.

La partita

Il primo set si è aperto in equilibrio (6-6) poi grazie a Kunzler e al servizio di Van Avermaet, Busto allunga e si porta a +3 (6-9). Il set si accende e in campo è battaglia punto a punto. Nemeth scalda il braccio, ma il cambiopalla bustocco è perfetto (12-17 dentro Ungureanu per Gardini). Sartori firma l’ace del 16-21 e il finale è in discesa, con Van Avermaet che chiude 17-25.

Nel secondo parziale Giovi conferma Ungureanu in posto 4 e proprio la romena al servizio firma il primo break perugino (5-3). Le padrone di casa sono scatenate e si portano a +6 (11-5). La UYBA ci prova e con grande carattere recupera punti e si porta a -2 (12-10). Grande spettacolo in campo. Le umbre hanno una marcia in più e si portano sul 22-18, Chiude Ungureanu 25-20.

Anche il terzo set inizia in equilibrio con scambi lunghi e molto combattuti. Si gioca punto a punto, con le biancorosse che difendono tutto e costringono le avversarie a spingere tanto e commettere qualche errore. Sul finale Obossa segna il 22-22 ma dall’altra parte della rete una scatenata Traballi mette a segno gli ultimi due punti, chiudendo il set a favore di Perugia (25-22).

Nel quarto parziale buona a partenza delle biancorosse che grazie a Obossa e Sartori si portano sul 7-10. Kunzler ha il braccio caldo e mette a terra il 12-17. Nel finale Van Avermat attacca il 16-23 e Perugia regala il 17-25 conclusivo.

Il quinto set regala da subito grande spettacolo, con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (6-6). Kunzler e Obossa spingono ma dall’altra parte della rete Ungureanu non ci sta e regala a Perugia il +2 (11-9). Finale al cardiopalma ce vede le padrone di casa sbagliare il servizio che regala il 14-15 alle biancorosse e Traballi che spara out il 14-16.

Il tabellino

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Eurotek UYBA Busto Arsizio 2-3 (17-25, 25-20, 25-22, 17-25, 14-16)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia: Gryka 3, Traballi 11, Sirressi (L), Pecorari 1, Ricci 4, Bartolini G. ne, Recchia ne, Bartolini B. 4, Anchante, Cekulaev 10, Nemeth 21, Gardini 1, Rastelli, Ungureanu 15.

Eurotek UYBA Busto Arsizio: Howard ne, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Piva 20, Van Avermaet 9, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 11, Obossa 28, Frosini, Kunzler 16, Lazic ne, Boldini 6, Scola.

Arbitri: Serafin – Canessa

Note. Perugia: ace 0, errori 9, muri 11. UYBA: ace 5, errori 19, muri 16. Durata: 25′, 26′, 29′, 27′, 21′. Spettatori: 2602