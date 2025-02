Fuga di gas a Gallarate, chiusa per lavori via Gran Paradiso ai Ronchi

Prealpigas, che gestisce la rete di distribuzione del metano, sta intervenendo per la messa in sicurezza provvisoria della condotta di via Gran Paradiso a Gallarate, quartiere Ronchi, con chiusura della via. I lavori su sede stradale dovrebbero terminare la sera di oggi, giovedì 20 febbraio.

L’intervento è reso necessario da una fuga di gas che è stata rilevata lunedì: l’ispezione ha confermato una perdita da un tratto di condotta, piuttosto datato, che serve la parte della via verso via Sciesa (da dove si dirama dalla condotta principale).

I lavori in corso sono di sistemazione provvisoria. In un secondo tempo verrà effettuato l’intervento di sistemazione definitiva, che sarà comunicata preventivamente e che non dovrebbe in ogni caso prevedere la chiusura della strada, che fornisce in particolare accesso alla palestra del basket.