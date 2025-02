Gen Z Giovani Stranieri: a ville Ponti di Varese un’opportunità di lavoro e integrazione

E’ stata un altro successo la terza giornata dedicata all’orientamento lavorativo e sociale per i giovani stranieri del territorio, dal titolo “Gen Z Giovani Stranieri – Orientarsi per inserirsi in provincia di Varese“, che si è svolta martedì 25 febbraio 2025 nella Villa Napoleonica, all’interno del Centro Congressi Ville Ponti di Varese.

L’evento, organizzato con una collaborazione tra Provincia di Varese, Direzione scolastica territoriale e Camera di Commercio, ha visto la partecipazione di molti giovani, studenti e no, provenienti da diversi paesi, interessati a conoscere le opportunità offerte dal territorio.

«Stiamo dando un’ulteriore segnale di integrazione lavorativa, dando un percorso di crescita a questi ragazzi, per integrarli nel nostro mondo lavorativo e produttivo – spiega Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese – È palese che ci sia bisogno di integrazione di manodopera nelle nostre realtà produttive, e quello che viene proposto qui a mio avviso è il percorso migliore: crea integrazione, crea legalità e crea voglia di partecipare a questi giovani che molto probabilmente fino ad ora sono stati messi un po’ ai margini della nostra società. Questa iniziativa verrà replicata e durerà nel tempo, perchè insieme alle altre istituzioni abbiamo creato un percorso virtuoso»

Dalle 9 alle 15.30, i partecipanti hanno potuto visitare i 31 desk informativi allestiti da istituzioni e associazioni, tra cui Questura e Prefettura, CPIA di Varese e Busto Arsizio – Centri Provinciali di Istruzione Adulti, Enti/Centri per la formazione professionale, Consulenti del lavoro, Centri per l’Impiego della Provincia di Varese, Punto Nuova Impresa della Camera di Commercio di Varese, Comparto Sanità con il centro Gulliver di Varese e ACOF Olga Fiorini di Busto Arsizio, InformaGiovani e InformaLavoro di Varese, diverse Cooperative e Centri Accoglienza Straordinaria (CAS), Associazioni di volontariato e Croce Rossa Italiana Comitato Insubria.

«Solo attraverso formazione, integrazione, lavoro si può dare dignità alla persona, all’italiano come all’immigrato – ha commentato Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese – Il messaggio è: ragazzi venite, integratevi, imparate la lingua perchè la nostra società è accogliente, non ci sono solo parole grosse e allontanamento. Noi ne abbiamo necessità anche in futuro, e loro possono essere strategici per il nostro lavoro».

Come ormai da diversi anni, l’evento ha offerto un’importante occasione di confronto su temi fondamentali per l’integrazione, come lavoro, formazione, sanità, diritti e doveri, permessi di soggiorno e contratti di lavoro. Oltre ai desk informativi, si sono svolte sessioni pratiche sulla redazione del curriculum, la preparazione ai colloqui di lavoro e l’approfondimento dei diritti dei lavoratori. Particolarmente apprezzate sono state le testimonianze di imprenditori stranieri che hanno raccontato il loro percorso di successo: un’ispirazione per i giovani presenti.

«Mi fa piacere vedere come i centri di formazione degli adulti abbiamo raggiunto una maturità che va al di là dell’insegnamento della lingua italiana e dell’educazione civica – ha concluso Giuseppe Carcano, dirigente scolastico territoriale – Il tema del lavoro è un plus che permette a tutti coloro che adesso sono studenti di integrarsi pienamente nella nostra società e trovare un percorso di lavoro e di vita da noi»