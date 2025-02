Giorno del Ricordo: a Varese il programma per ricordare la tragedia delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata

Varese si prepara a celebrare il Giorno del Ricordo 2025, dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e all’esodo degli italiani dall’Istria, Venezia Giulia e Dalmazia, con una serie di iniziative organizzate dal Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Sabato 8 febbraio: incontri e riflessioni

La prima giornata si terrà sabato 8 febbraio alle ore 9:30 nella Sala Montanari di via dei Bersaglieri, 1. L’evento, dal titolo “Comunicare il ricordo per conoscere e far conoscere”, vedrà l’apertura dei lavori a cura del Presidente del Comitato Pier Maria Morresi, e i saluti istituzionali del Sindaco di Varese, Davide Galimberti, del Presidente della Provincia, Marco Magrini, e di altre autorità locali, tra cui la Rettrice dell’Università degli Studi dell’Insubria, Prof.ssa Maria Pierro.

La giornata sarà articolata in tre momenti principali:

Comunicare il ricordo per immagini: con la presentazione del documentario del progetto “Perle del Ricordo”.

Comunicare il ricordo con la parola: una conferenza dal titolo “Settant’anni fa l’Italia ritornava a Trieste”, introdotta dal giornalista e scrittore Alberto Comuzzi e affidata al teologo Mons. Ettore Malnati, esperto della storia dell’esodo.

Comunicare il ricordo con musica e canto corale: con l’esecuzione del “Va’ pensiero” di Giuseppe Verdi e il canto finale de “Il Canto degli Italiani”.

Alla manifestazione parteciperanno anche i sindaci dei Consigli Comunali dei Ragazzi e gli studenti del Liceo Cairoli di Varese, coordinati dalla Prof.ssa M. Biasoli.

Giovedì 13 febbraio: celebrazione al Giardino degli Istriani, Giuliani e Dalmati

Le celebrazioni proseguiranno giovedì 13 febbraio alle ore 11:00 presso il Giardino degli Istriani, Giuliani e Dalmati, situato in via Pista Vecchia.

Dopo i saluti istituzionali, sono previste:

La deposizione di una corona d’alloro presso il cippo commemorativo.

Testimonianze a cura degli studenti dell’I.C. Vidoletti.

Un intervento dell’Assessore alla Cultura di Varese, Prof. E. Laforgia.

L’esibizione del coro dell’I.C. Vidoletti, diretto dalla Prof.ssa L. Di Bacco.

In caso di maltempo, la celebrazione si svolgerà nell’Aula Magna dell’I.C. Vidoletti.

Memoria e riflessione

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Varese, vuole mantenere viva la memoria su una pagina tragica della storia italiana e sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le giovani generazioni, sull’importanza della conoscenza storica e del rispetto per le vittime delle atrocità del passato.