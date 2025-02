Gli appuntamenti di mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio a Filosofarti

Prosegue il festival Filosofarti con un calendario ricco di appuntamenti (a Gallarate e non solo) che uniscono letteratura, cinema e filosofia. Ecco gli eventi in programma per mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio.

Mercoledì 19 febbraio

Alla libreria Librando, in corso Sempione a Gallarate, alle 18.30 incontro con l’autore Angelo Di Liberto, che presenterà il suo libro Il coraggio di Giovanni. Scrittore, editor e fondatore del gruppo di lettura “Billy il vizio di leggere”, Di Liberto esplora con questo romanzo il tema della resistenza interiore e della forza d’animo attraverso la figura di Giovanni, un personaggio emblematico che si confronta con le sfide della vita e della storia.

Alle 21, online, la lezione magistrale di un affezionato ospite del festival, Carlo Sini, dal titolo Le ragioni del cuore. È online, si segue qui.

Filosofo di fama internazionale, già docente di Filosofia Teoretica all’Università degli Studi di Milano e accademico dei Lincei, Sini si è distinto per il suo approccio alla filosofia del linguaggio e alla semiotica. In questo intervento, rifletterà sulle connessioni tra razionalità e sentimento, ponendo l’accento sul ruolo che il cuore e l’emotività giocano nella costruzione della conoscenza.

Giovedì 20 febbraio

Galleria Boragno, a Busto Arsizio, ospita alle 18.30 l’incontro con l’autrice Silvia Bevilacqua, che presenterà il volume W. O. Kohan, Paulo Freire, più di sempre. Una biografia filosofica.

Il libro esplora il pensiero di Paulo Freire, il celebre pedagogista brasiliano noto per il metodo dell’educazione problematizzante e la critica all’oppressione nei sistemi scolastici. L’autrice guiderà il pubblico alla scoperta delle connessioni tra filosofia ed educazione attraverso la figura di Freire, ripercorrendo il suo impatto sulla pedagogia contemporanea.

Alle 21 al Cinema Teatro delle Arti, a Gallarate, proiezione del film Le occasioni dell’amore di Stéphane Brizé. Regista e sceneggiatore francese, Brizé è noto per il suo cinema realista e introspettivo. Il film, che esplora le dinamiche dei sentimenti e delle scelte affettive, si inserisce perfettamente nel tema del festival. Il costo del biglietto è di 7 euro (ridotto 6 euro).

Alle 21 la Biblioteca Roggia, Busto Arsizio, ospita l’incontro con gli autori Vincenzo Florio e Rosa Versaci, che presenteranno Marilyn e lo psichiatra: ragione e sentimento?. L’evento, a cura dell’associazione “Caffè Letterario – esperimenti per una nuova cultura”, affronterà il tema della psiche e dell’identità attraverso la figura di Marilyn Monroe, esplorando il rapporto tra razionalità ed emotività nella sua tormentata esistenza.

Il festival Filosofarti continua con un programma denso di appuntamenti culturali, vedi qui.