“Guardare per Aria” compie dieci anni e Alberto Bianco torna in tour

Compie dieci anni “Guardare per Aria”, terzo lavoro in studio del cantautore torinese Alberto Bianco. Un anniversario importante per l’album che ha segnato la carriera dell’artista ma anche le vite per molti dei suoi ascoltatori. E che per l’occasione quell’album torna in versione “Guardare per aria 10X”, in formato vinile (INRI Records/Metatron).

Non un semplice ritorno alle origini, ma un lavoro che ha permesso all’artista di riscoprire cinque canzoni che gli hanno cambiato la vita, accompagnandolo attraverso centinaia di concerti e momenti indimenticabili. La copertina di questo EP racconta perfettamente il senso di questa trasformazione: la foto originale del disco “Guardare per aria” è stata zoomata 10X e trasformata da bianco e nero in un’esplosione di colore, proprio come la vita dell’artista negli ultimi dieci anni.

‭«Ho deciso di ingrandire queste canzoni con uno “zoom a 10X”: le ho spogliate, ascoltate con calma, e poi rielaborate in studio, da solo, con le mie chitarre e la mia voce. E stato un viaggio dentro di me, uno specchiarmi con lo stesso ingrandimento, scoprendo una connessione ancora più profonda con ciò che rappresentano. Registrarle di nuovo non è stata solo una questione tecnica, ma un dialogo emotivo con il passato. A guardarmi indietro ho trovato una consapevolezza nuova: a volte, capire cosa hai fatto per arrivare dove sei oggi è un regalo prezioso. “Guardare per aria 10X” è un incontro intimo con le mie canzoni, con la mia storia e, soprattutto, con me stesso», spiega l’artista.

Di seguito la tracklist completa di “Guardare per aria 10X”:

1. “Drago”

2. “Corri Corri”

3. “Filo d’erba”

4. “Le stelle di giorno”

5. “Volume”

“Guardare per aria 10X” è un’opportunità per fermarsi e per riscoprire il cielo che Alberto Bianco ha guardato allora e quello che guarda oggi. È un invito a non aver paura di tornare sui propri passi, perché ogni viaggio nel passato porta con sé la possibilità di capire meglio chi siamo diventati.

Ma il viaggio con Alberto Bianco non finisce qui: l’artista sarà infatti protagonista di un tour che lo vedrà calcare i palchi dei principali club italiani, accompagnato da Filippo Cornaglia, Matteo Giai e Damir Nefat.

Di seguito il calendario, organizzato e prodotto da Locusta Booking:

22.02 – COVO – BOLOGNA DATA ZERO

24.02 – BELLEZZA – MILANO

01.03 – GLUE – FIRENZE

05.03 – MONK – ROMA

06.03 – HIROSHIMA – TORINO

I biglietti sono disponibili online su https://www.locusta.net/gpa10xtour.