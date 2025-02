I Gorillas Varese ripartono a tutta birra

La stagione dei Gorillas Varese di football americano è pronta a ripartire. La squadra del presidente Paolo Ambrosetti ha presentato il proprio programma in una serata – e in un luogo – particolari: il Birrificio 50&50 di via Merano, vera e propria eccellenza del territorio (pochi giorni fa ha vinto il titolo di “Birrificio dell’Anno” a Rimini: QUI l’articolo) che da quest’anno sarà partner del team biancorosso.

La rete di rapporti sul territorio resta uno dei cardini dell’attività dei Gorillas che accanto alla prima squadra – militerà di nuovo nella 9FL, la terza serie nazionale – ha attivato da tempo una serie di iniziative legate al sociale e ai giovani. Non a caso all’incontro erano presenti, oltre all’assessore allo sport Stefano Malerba, anche la presidente di UISP Rita Di Toro, la coordinatrice del Consiglio di Quartiere 6, Nicoletta Ballerio, e Ricardo Acevedo in rappresentanza del Softball Varese. Numerose le attività previste insieme alle associazioni del Rione di San Fermo e Valle Olona.

A capo della squadra senior gli “scimmioni” hanno confermato coach Will Gaines, tecnico californiano che per il secondo anno guiderà la formazione varesina lavorando anche sul settore giovanile. «Siamo qui per costruire qualcosa di grande, non solo sul campo ma anche nella comunità. Il football americano è disciplina, rispetto e senso di appartenenza» le sue parole.

La squadra esordirà in campionato sabato 1 marzo al Jungle Field contro i Blitz Ciriè. In settimana coach Gaines ha nominato i capitani per la stagione 2025: Giorgio Giorgetti, Edoardo Rizzi, Daniele Bulgheroni, Fabio Ferrari e Pier Altamura. A loro il compito di guidare la squadra in campo e incarnare i valori dei Gorillas.

Il Birrificio 50&50, che ha ospitato la serata e che è guidato da Alberto Cataldo ed Elia Pina sarà presente lungo tutta la stagione e non solo per la presentazione. Produrrà infatti la nuova birra che sarà servita durante le partite dei Gorillas, la Jungold, e rappresenta anche l’ennesima sinergia tra attività locali e realtà sportive, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza al quartiere.

IL CAMPIONATO – La 9FL è il terzo livello del football americano in Italia. Il regolamento prevede che si affrontino squadre composte da 9 giocatori (da qui il nome): al campionato 2025 prendono parte 22 formazioni suddivise in cinque gironi. I Gorillas sono inseriti nel Girone B insieme ai Blitz Cirié (Torino), ai Crusaders Cagliari, ai Rams Milano e ai ticinesi dei Rebels Lugano, novità di quest’anno. Il campo di casa della franchigia varesina è il “Jungle Field” di San Fermo intitolato a Nicolò De Peverelli.