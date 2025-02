Il Centro Diurno rimane a Gallarate, affidato a Solidarietà e Servizi

Nuova vita per il Centro Diurno Disabili di Gallarate: la giunta comunale nella seduta del 19 febbraio 2025 ha approvato la sottoscrizione della convenzione con Solidarietà e Servizi Coop. Sociale, la società incaricata per la gestione per il prossimo decennio, “al termine di un percorso condiviso di coprogettazione”.

Solidarietà e Servizi è già l’attuale operatore che si occupa di gestire per conto del Comune il Cdd, ovvero l’unità d’offerta semiresidenziale idonea all’accoglienza di persone con disabilità grave, maggiorenni ma di età inferiore ai 65 anni, garantendo prestazioni socio-sanitarie, educative, assistenziali e riabilitative.

L’amministrazione, al fine di ridurre i costi di gestione, da oltre un anno stava valutando altre modalità gestionali della struttura. Sul caso c’era stata anche una vivace polemica politica, dopo che le opposizioni avevano denunciato il taglio del capitolo di bilancio, apparentemente senza una soluzione, che l’amministrazione e aveva poi individuato in una partnership pubblico-privato.

A seguito della sottoscrizione della convenzione, la continuità del servizio è garantita per un lungo periodo (appunto dieci anni). Il progetto del soggetto del terzo settore è molto ambizioso e vede in una prima fase (max tre anni) il mantenimento del servizio nell’attuale sede di via Canova, a seguito della volturazione dell’accreditamento, mentre in una seconda fase è programmata la realizzazione presso un immobile in città in fase di reperimento, di un “Polo” a favore della disabilità con ulteriori innovativi servizi (servizi per minori, CSE, Sil, etc ) il tutto in un ambiente accogliente e sostenibile.

L’amministrazione tramite la decisone odierna “ottiene l’obiettivo di conservare sul territorio (e con la continuità degli attuali operatori) un servizio che sarà molto meno oneroso per le casse comunali, grazie alla volturazione dell’accreditamento che consentirà a Solidarietà e Servizi di avviare una attività multidisciplinare sul territorio, ben più ampia di quella attuale”.

«Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto» conclude l’assessora al Welfare Chiara Allai. «Ringrazio il sindaco e la giunta per il sostegno a questa iniziativa innovativa, che consentirà il mantenimento del servizio CDD sul territorio cittadino per lungo periodo a tutela degli utenti presenti e futuri e delle loro famiglie. Coniugare efficienza economica e sostenibilità sociale non sempre è facile, ma mi sembra che questa volta possiamo proprio dire di esserci riusciti».

«Sono molto contento che siamo riusciti, anche in questo ambito, a trovare una soluzione che migliorerà il servizio per i cittadini con disabilità del Cdd cittadino e che questo nuovo progetto avrà per noi paradossalmente dei cIl Centro Diurno rimane a Gallarate, affidato a Solidarietà e Servizi. «Ringrazio l’assessore Allai che è riuscita a co-progettare questa nuova attività che anche i nostri più acerrimi detrattori, non potranno che apprezzare».