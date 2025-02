Il ruolo dell’immaginazione nella cura del bambino: volontari del Ponte del Sorriso a lezione in comune a Varese

Salone Estense di Varese gremito per l’incontro della referente scientifica delle attività ludiche e di accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze dott.ssa Manuela Trinci che ha incontrato questa mattina i volontari e le educatrici della Fondazione Il Ponte del Sorriso. Al centro dell’incontro il ruolo dell’immaginazione nella cura del bambino in ospedale.

Manuela Trinci, psicoterapeuta infantile di Pistoia, è autrice del libro “Il mio letto è una nave”. Il ricovero in ospedale per un bambino qualunque sia la ragione è una realtà fatta di cicatrici sul corpo, punture, flebo, TAC, terapie amare o invasive, di estraneità intrisa di angosce profonde.

Tutto ciò richiede un antidoto: la fantasia, uno strumento attraverso il quale il bambino riesce ad elaborare e comprendere ciò che gli sta accadendo. Affinchè una tale esperienza non si tramuti in un trauma, il bambino ha bisogno di essere accompagnato da educatori e volontari che stimolino la sua capacità creativa e narrativa. Illusione, gioco, immaginazione e fantasia fanno parte della cura ed in essa si integrano.

«Le nostre educatrici e i nostri volontari sono presenti nei reparti pediatrici molte ore al giorno, tutti i giorni dell’anno. È per noi fondamentale che siano sempre motivati e preparati ad accogliere e sostenere il bambino e la sua famiglia. Un grazie di cuore alla dott.ssa Manuela Trinci per aver accolto il nostro invito a venire a Varese e al dott. Giorgio Rossi, primario in pensione della Neuropsichiatria Infantile per averci presentato una specialista di tale spessore, che ci ha trasmesso tanti spunti di riflessione» commenta Emanuela Crivellaro de Il Ponte del Sorriso.