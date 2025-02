Incendio nella notte a Milano in Lorenteggio: grave un uomo di 53 anni, evacuate 15 persone

Grave incendio ieri sera intorno alle 22.30 in un appartamento di via Largo Fatima 8, nel quartiere Lorenteggio a Milano. Un uomo di 53 anni è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Niguarda, mentre altre 15 persone hanno ricevuto assistenza sanitaria a causa dell’inalazione di fumi e gas, tra cui tre bambini e tre disabili. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le fiamme, divampate al piano rialzato di un condominio di cinque piani, sono state rapidamente circoscritte grazie all’intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco di via Darwin e della sede centrale. Nonostante gli sforzi, un gatto è stato ritrovato morto al piano superiore, probabilmente a causa dei fumi sprigionati dall’incendio.

Le cause del rogo sono ancora da accertare. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle 3.30 del mattino. Sul posto hanno operato 25 Vigili del fuoco con sei mezzi.