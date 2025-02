La Lega sul tema sicurezza: “Il Comune di Varese non può continuare a scaricare le responsabilità”

«Il Comune di Varese non può lavarsene le mani e scaricare pilatescamente tutte le responsabilità della sicurezza sullo Stato centrale. Assistiamo a un territorio sempre più abbandonato dall’amministrazione comunale, con una Polizia Locale depotenziata e lasciata senza il supporto necessario. Di fronte all’allarme lanciato dai cittadini e dagli stessi agenti della Polizia Locale, è evidente che il problema debba essere affrontato con serietà e non con la solita strategia del “parlare senza agire”». È quanto dichiara il Segretario cittadino della Lega Marco Bordonaro, che rinnova la richiesta di un deciso cambio di rotta da parte del Comune.

«Non è più accettabile che l’amministrazione comunale continui a far finta di nulla o a nascondersi dietro un dito. Sono passati ormai otto anni dalla fine della precedente amministrazione; quindi, non possono nemmeno addossare colpe al passato come tentano solitamente di fare. Serve un impegno concreto e immediato: più risorse per la sicurezza e un cambio di atteggiamento da parte del Comune. Se l’attuale assessore non ha la sensibilità necessaria per dare risposte concrete ai cittadini, allora si valuti con grande serenità la sua sostituzione».

Il Segretario della Lega conclude sottolineando che, «sebbene lo Stato possa e debba fare di più, il Comune di Varese non può continuare a sottrarsi alle proprie responsabilità. L’amministrazione deve fare la propria parte: garantire la sicurezza non è un optional, ma un dovere verso la nostra comunità: senza sicurezza non c’è serenità, non c’è sviluppo, non c’è commercio, non c’è turismo. In una parola, non c’è futuro».