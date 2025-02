La prepotenza (s)conosciuta: un incontro a Busto Arsizio sulla violenza di genere

Busto Arsizio ospiterà un importante evento dedicato alla violenza di genere, tema di stringente attualità, affrontato attraverso un dialogo tra esperti del settore. Lunedì 17 febbraio, alle ore 20.45, presso la sede operativa di Lampi Blu in Via Caprera 2, si terrà l’incontro dal titolo “La prepotenza, questa (s)conosciuta. Le diverse facce della violenza di genere, tra Codice Rosso e letteratura”.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di Giulia Mammola, Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Varese, Elisabetta Brusa, avvocato penalista, e Lorenzo Guzzetti, autore del romanzo “Si fa in due”. La serata sarà moderata da Matteo Inzaghi, giornalista, Direttore di rete55 e vicepresidente di Lampi Blu.

L’evento si propone di approfondire le diverse sfaccettature della violenza di genere, sia dal punto di vista normativo, con riferimento alla legislazione del Codice Rosso, sia da una prospettiva culturale e letteraria. Il dibattito si inserisce in un contesto di sensibilizzazione sempre più necessario per comprendere e contrastare un fenomeno che coinvolge la società in molteplici forme.

Per partecipare, è gradita una conferma via mail all’indirizzo info@lampiblu.it o tramite messaggio al numero 3466379224.