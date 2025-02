L’Associazione Amici del liceo Cairoli di Varese premia i vincitori del XXXII concorso di musica classica

Domenica 9 febbraio, presso l’auditorium del Civico Musicale di Varese si è svolto, col patrocinio del Comune di Varese, il consueto concorso di musica classica, organizzato dall’Associazione degli amici del Liceo in sinergia con la preside Elisabetta Rossi per gli studenti del Liceo “Ernesto Cairoli”, una tradizione che si rinnova da lungo tempo e che si è interrotta solo durante la pandemia.

In apertura il presidente dell’Associazione “Amici del Liceo”, Salvatore Consolo, ha ringraziato quanti hanno collaborato alla presente edizione e ha ricordato l’ideatore della manifestazione: «Un grazie di cuore va al Preside Livio Ghiringhelli, mancato il 19 luglio 2024 a 93 anni che è stato preside al Liceo Cairoli dal 1 settembre 1986 al 31 agosto 1997. Una lunga presidenza di cui abbiamo oggi come preziosa eredità l’annuario, I Quaderni del Cairoli e proprio il concorso musicale da lui voluto per la grande passione che lo animava per la musica classica. Fino all’anno scorso Livio Ghiringhelli è stato presidente della giuria. Anticipo che ho intenzione di proporre al Consiglio dell’Associazione di intitolare a lui il Concorso musicale a partire dal prossimo anno».

La giuria, composta dai prof.ri Paolo Tron, Fiorenzo Filippini ed Elena Napoleone, con molta difficoltà è riuscita ad individuare tra i partecipanti i tre vincitori, assegnando anche una menzione speciale.

Ha spiegato il prof. Tron:«Il livello è alto ed è stato difficile individuare i vincitori anche in relazione all’età differente dei partecipanti (studenti dal primo all’ultimo anno). I complimenti vanno a tutti gli studenti in gara e ricordo proprio lospirito che animò il Preside Ghiringhelli quando istituì, quello di offrire agli studenti l’occasione per fare musica di qualità».

Il primo premio di questa XXXII edizione è andato a Giovanni Alberti di 2^C che, con sicurezza tecnica e disinvoltura, ha eseguito il concerto per violoncello in si be molle m n. 9, G 842 1° tempo, allegro moderato di Luigi Boccherini e Friedrich Grützmacher; il secondo premio è stato attribuito a Francesca Valeri di 5^ E che col violino ha presentato il concerto n° 22, 3° tempo di Giovanni Battista Viotti, accompagnata al pianoforte da Roberto Villa; Agnese Molinari di 4^C ha meritato il terzo posto, con la sonata n° 2, op. 5 per violoncello e pianoforte in sol m. di Ludwig Van Beethoven. L’ha accompagnata al piano Saadat Ismayilova.

Infine una menzione speciale allo studente Marco Ballerio di 5^ E che ha presentato egregiamente ben due pezzi: al pianoforte Liebestraum n. 3 di Liszt e col violino la Primavera e l’inverno di Antonio Vivaldi.

Molto apprezzato anche lo studente Stefano Parasci che, in modo preciso e puntuale, ma anche disinvolto ha egregiamente presentato la serata.