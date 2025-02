L’ente turistico delle Fiandre patrocina la Varese Van Vlaanderen

Importante riconoscimento per la randonnée e gravel Varese Van Vlaanderen del prossimo 15 giugno in programma a Cittiglio, nel Varesotto. Oggi al Comitato Organizzatore e alla Società Ciclistica Orinese è giunto il prestigioso patrocinio di VisitFlanders – Ente del Turismo delle Fiandre.

«E’ un riconoscimento verso la nostra manifestazione che ci inorgoglisce – affermano gli organizzatori – e che ci stimola a continuare nell’allestimento di un evento unico per le sue caratteristiche del percorso». Queste le parole dell’ente patrocinante: «Con il patrocinio di VisitFlanders – Ente del Turismo delle Fiandre – , la regione del nord del Belgio dove la cultura della bicicletta ha profonde radici e che ospita tutto l’anno chiunque voglia pedalare sulle strade del mito, tra muri e pavé».

Caratteristiche che si sposano con il tracciato allestito nell’Alto Varesotto che quest’anno prevede venti muri, alcuni tratti in sterrato, quattro percorsi e a Cittiglio il ricordo del campionissimo Alfredo Binda. Due i tracciati per la classica randonnée, uno riservato alla gravel e uno più agevole rivolto ai cicloturisti che non vogliono mancare a questa giornata simbolo del ciclismo non agonistico con tracciati immersi nella natura alla ricerca di paesaggi spesse volte sconosciuti.

Oggi sono state aperte la iscrizioni alla manifestazione, tutte le informazioni sono accessibili sul sito www.varesevanvlaanderen.it . Le adesioni alla giornata ciclistica del 15 giugno chiuderanno al raggiungimento dei 300 partecipanti. Per i primi iscritti la quota associativa è di solo 15 Euro.