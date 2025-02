Malore prima delle celebrazioni del Giorno del Ricordo a Varese: intervento urgente per un 64enne

Questa mattina, giovedì 13 febbraio, un grave malore ha colpito un uomo di 64 anni, a pochi minuti dall’inizio delle celebrazioni in occasione del Giorno del Ricordo presso il Giardino degli Istriani, Giuliani e Dalmati di Varese.

L’uomo, colpito da un malore improvviso, si trovava in prossimità del luogo dove erano previste le celebrazioni, tra cui testimonianze e interventi delle autorità locali, per commemorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Il malore è stato segnalato alle 10:21 in via Pista Vecchia, zona che si trova nelle immediate vicinanze del giardino. In pochi minuti, i soccorsi sono arrivati sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica.

L’uomo, in codice rosso, è stato prontamente assistito dal personale medico e soccorritori, che hanno agito con tempestività ma l’uomo versa in gravi condizioni.