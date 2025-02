Nuovo sciopero Atm a Milano: venerdì a rischio bus e metropolitane

Nuova giornata di disagi per i passeggeri dei mezzi pubblici milanesi. È stato proclamato per venerdì uno sciopero di 24 ore dei dipendenti Atm, indetto dal sindacato autonomo Al Cobas. La mobilitazione potrebbe mettere a rischio la circolazione di autobus, tram e metropolitane in diverse fasce orarie.

Lo stop dei servizi sarà possibile tra le 8:45 e le 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio. La protesta nasce principalmente dal dissenso rispetto al progetto di privatizzazione di Atm, che ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori. Tra le altre ragioni dello sciopero, anche la richiesta di aumenti salariali per contrastare la perdita di potere d’acquisto dovuta all’aumento dell’inflazione.

Atm invita gli utenti a tenersi aggiornati tramite i canali ufficiali per evitare disagi. Saranno comunque garantite le fasce orarie di servizio minimo per i pendolari.