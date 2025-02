Parte da Varese il viaggio nel cuore della resistenza zapatista: al via il crowdfunding per “Orizzonti Ribelli”

Ha preso ufficialmente il via la campagna di crowdfunding per la realizzazione di “Orizzonti Ribelli”, un documentario che si propone di raccontare la resistenza delle comunità zapatiste del Chiapas, in Messico. Il progetto intende offrire uno sguardo approfondito sulla lotta di un popolo che difende la propria identità, il territorio e l’ambiente, opponendosi al capitalismo selvaggio e alla globalizzazione.

Il documentario nasce con l’obiettivo di far conoscere la realtà quotidiana delle comunità zapatiste, che hanno sviluppato un modello di autogestione basato su autonomia, cooperazione e tutela della Madre Terra. Attraverso le immagini e le testimonianze dirette, “Orizzonti Ribelli” esplorerà il ruolo fondamentale delle donne nella conservazione dell’identità culturale e nella gestione autonoma delle comunità, offrendo al contempo uno spunto di riflessione sulla diversità culturale e sulla necessità di contrastare l’omologazione globale.

La raccolta fondi mira a raggiungere un obiettivo di 30.000 euro, necessari per coprire i costi del progetto. Il budget sarà così ripartito: 25% per i viaggi e i soggiorni nelle comunità zapatiste; 10% per l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature di ripresa; 10% per la promozione del documentario a livello internazionale; 15% per l’organizzazione e la realizzazione delle riprese; 20% per la post-produzione, al fine di garantire una qualità elevata e una narrazione autentica; 20% per il compenso del personale e della troupe professionale

Il progetto nasce dall’esperienza di un team internazionale di professionisti, tra cui:

Maurizio Fantoni Minnella , regista e documentarista con oltre 30 film realizzati in diversi angoli del mondo, tra cui Palestina, Cile, Mauritania, Senegal, Kurdistan turco, Striscia di Gaza e Algeria.

, regista e documentarista con oltre 30 film realizzati in diversi angoli del mondo, tra cui Palestina, Cile, Mauritania, Senegal, Kurdistan turco, Striscia di Gaza e Algeria. Loris Bacchetta , educatore e ricercatore che ha esplorato le Americhe documentando progetti sociali.

, educatore e ricercatore che ha esplorato le Americhe documentando progetti sociali. Veronica Rios , consulente creativa e project manager specializzata in iniziative culturali e artistiche internazionali.

, consulente creativa e project manager specializzata in iniziative culturali e artistiche internazionali. Miriam Antognazza , coordinatrice culturale di FreeZone ed esperta nell’organizzazione di eventi e progetti documentaristici.

, coordinatrice culturale di FreeZone ed esperta nell’organizzazione di eventi e progetti documentaristici. Giampiero Soru, responsabile della comunicazione, esperto di marketing e docente in neuroscienze e psicolinguistica.

“Orizzonti Ribelli” non è solo un documentario, ma una testimonianza della lotta quotidiana di chi resiste per un futuro più giusto e sostenibile, spiegano gli organizzatori. La campagna di raccolta fondi rappresenta un’opportunità per contribuire attivamente alla realizzazione di questo importante progetto, dando voce a chi troppo spesso resta inascoltato.

Chiunque voglia sostenere il documentario può farlo attraverso la campagna di crowdfunding attiva online. Ogni contributo sarà fondamentale per portare a termine questa produzione e far conoscere al mondo la storia di una resistenza che continua a ispirare e a lottare per la giustizia e la libertà.

Sono partner sostenitori: Legacoop, Arci Lombardia, Cgil Varese, Altromercato, Banca etica.