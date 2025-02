Progetti di Solidarietà: Diamo Vita alle Idee! Parte il corso per dar vita alle idee giovanili, promosso da Cooperativa Naturart e da CSV Insubria col Progetto Connection space di Officina c@ffè.

Sei giovane e hai un’idea per un progetto che possa fare la differenza nella tua comunità? Vuoi imparare come trasformare un sogno in realtà? Stai condividendo un’idea con degli amici? Partecipa agli incontri gratuiti dedicati a giovani del territorio che vogliono sviluppare e realizzare progetti e attività grazie al Bando Europeo “Progetti di Solidarietà”!

Con il corso, pensato apposta per i giovani, potrai affrontare, passo passo, come si prepara e candida un progetto. Gli ambiti di applicazione sono tantissimi: ambiente, cultura, arte, sociale…

Quando? Ogni mercoledì di marzo: 10, 17, 24 e 30, dalle 20:30 alle 22:30 Dove? Presso Officina C@ffè, Via Mauceri 28 a Venegono Inferiore

Gratuito, con iscrizione qui: https://forms.office.com/e/G9j9FdyL7P

Per info e.zulli@csvlombardia.it