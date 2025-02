Pd di Varese: “Pedemontana chiusa per errori progettuali? Si rimborsino i pedaggi pagati negli anni”

«La recente conferma, da parte delle autorità competenti, di gravi errori progettuali nel viadotto della Tangenziale di Varese A60 è un fatto di estrema gravità. È inaccettabile che un’infrastruttura inaugurata appena dieci anni fa presenti tali carenze strutturali. Non è accettabile che si metta a rischio la sicurezza dei cittadini e cittadine, causando disagi significativi alla nostra città e al suo circondario».

A dichiararlo Manuela Lozza – Segretaria PD Varese Città e Alessandro Pepe, consigliere comunale e membro di segreteria PD Varese Città che in una nota scrivono: «La chiusura del viadotto, che è stata una misura necessaria per garantire l’incolumità pubblica, solleva interrogativi seri sulla qualità dei controlli effettuati durante la fase di progettazione e costruzione della faraonica opera voluta dalla Lega e dalla destra. Sorprende, infatti, il silenzio assordante della destra varesina: ogni giorno attaccano l’amministrazione Galimberti sul nuovo ed efficace accesso di Largo Flaiano. In particolare, durante la realizzazione della rotonda – che ha migliorato notevolmente l’accesso alla città – tutti i consiglieri comunali della destra varesina si sono stracciati le vesti per i disagi causati dai lavori. Ora che i disagi derivano da errori di progettazione di un’opera voluta fortemente da Regione Lombardia, improvvisamente, si dimenticano di esercitare il diritto di critica, lasciando i varesini senza risposte».

«Ora ci auguriamo che si intervenga al più presto su due aspetti – continuano Lozza e Pepe-: primo, auspichiamo che vengano terminati i lavori di ripristino del viadotto, garantendo la qualità degli interventi e la massima sicurezza nel rispetto di tutti i cittadini, cittadine e imprese; secondo, chiediamo a Regione che tutti i fruitori di questa infrastruttura vengano rimborsati per i numerosi pedaggi pagati negli anni».

Per concludere il consigliere e la segretaria Pd tornano su una richiesta presentata nei giorni scorsi a Pedemontana: «Cogliamo l’occasione per ribadire, come abbiamo fatto con una mozione che verrà discussa al prossimo consiglio comunale, l’invito ai vertici di Pedemontana di venire a riferire in consiglio comunale a Varese: dare risposte concrete alla cittadinanza è una nostra priorità. Auspichiamo lo sia anche per altri rappresentati istituzionali».