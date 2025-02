Prima le bottigliate e poi il tentativo di investimento. La lite serale a Gallarate finisce con due arresti

Sono finiti entrambi davanti al giudice Francesca Roncarolo i due protagonisti, un cittadino gambiano e uno senegalese, di una lite avvenuta nella serata di giovedì in due luoghi diversi di Gallarate. Nel processo con rito direttissimo che si è svolto in tribunale a Busto Arsizio entrambi erano sia imputati che parti lese.

La ricostruzione effettuata dagli agenti del commissariato di via Ragazzi del ’99 inizia attorno alle 20,30 in via XXV Aprile, nei pressi di una sala scommesse, dove per futili motivi i due iniziavano a litigare. Ad un certo punto il gambiano avrebbe rotto una bottiglia di vetro e con il collo della stessa avrebbe ferito l’altro giovane ad un braccio. Poco dopo il senegalese, salito a bordo della sua auto, ha cercato di investire ripetutamente la controparte.

Nel frattempo sul posto sono arrivati una volante della Polizia e un’ambulanza. L’uomo ferito al braccio è stato portato in ospedale dove ha rimediato qualche punto di sutura mentre l’altro è stato arrestato immediatamente.

Difesi dagli avvocati d’ufficio Roberto Aventi e Giuseppe Lauria, dopo la convalida dell’arresto, sono stati liberati entrambi in quanto incensurati.