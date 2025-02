Pro Patria, il derby a Lecco è la scintilla per la salvezza: Sala vuole equilibrio e concentrazione

Ritrovata a distanza di quattro mesi la scintilla vincente, con il successo sulla Clodiense utile a superare in classifica il Caldiero (prossimo avversario a Busto Arsizio), la Pro Patria ha adesso ha bisogno della fiammata necessaria per tenere accese le speranze della salvezza.

Come da copione di una degna sceneggiatura cinematografica, la Pro Patria è ora chiamata a cercare questa fiammata in quella che è da sempre una delle gare più “infuocate” della stagione per i tifosi della squadra di Busto Arsizio. Nel ventottesimo turno di sabato 22 febbraio, ore 17:30, la Pro Patria scende infatti in campo al Rigamonti Ceppi di Lecco.

PASSATO, PRESENTE E IL POSSIBILE FUTURO

In particolare, questo derby avrà una posta in palio molto alta, dal momento che il Lecco, quartultimo a 29 punti, è la squadra avanti ai bustocchi in classifica. Sono ben 8 i punti di vantaggio del Lecco sulla Pro Patria, una “distanza di sicurezza” da monitorare attentamente anche in ottica degli (eventuali) playout a campionato concluso. Spareggi che, ad oggi, vedrebbero contrapposte proprio le due squadre lombarde costrette a un ulteriore “doppio confronto” valido per il mantenimento della categoria e il professionismo.

Ma mai come in questo momento, i diktat vigenti in ambo due gli spogliatoi dicono di guardare esclusivamente al presente, alla gara di domani, minuto dopo minuto, senza voli pindarici primaverili. Se è vietato guardare in avanti, c’è chi sarà impossibilitato a non guardare indietro, al recente passato: due terzi del probabile attacco tigrotto che mister Massimo Sala impegnerà domani al Rigamonti Ceppi ha infatti militato negli ultimi 12 mesi, senza tuttavia giocare insieme, al Lecco, prima di cambiare casacca e diventare compagni sul prato dello Speroni di Busto Arsizio. Stiamo parlando naturalmente di Giacomo Beretta (che a Lecco ha disputato il girone di ritorno lo scorso anno in B) e Daniele Rocco, arrivato a gennaio dopo aver trovato poco spazio in seguito all’esonero di Baldini e già beniamino dei tifosi dopo i tre rigori conquistati tra AlbinoLeffe e Clodiense, tutti realizzati da Raffaele Alcibiade, nuovo goleador della squadra con 4 sigilli personali, tutti da calciato da fermo. Resta da comprendere se anche domani Sala schiererà i due ex supportati sulla trequarti da Pitou, oppure se ci sarà il ritorno al 352, eventualmente con Toci ad affiancare uno dei due.

Tornando al momento attraversato dalle due squadre: se la Pro Patria arriva al derby con qualche rinnovata speranza dopo 7 sconfitte in altrettante giornate del girone di ritorno, la disfatta, pur di misura, della trasferta di Meda certifica al Lecco una crisi difficile (5 punti nelle ultime 7 gare) da pronosticare in estate, quando la società lariana scendeva dalla Serie B e difficilmente immaginava di dover lottare, sei mesi più tardi, per evitare la D. A dimostrazione dell’annata difficile il doppio esonero vissuto tra ottobre, con il sollevamento di Baldini appena dopo la sconfitta dell’andata contro la Pro Patria, e febbraio, quando il subentrato Volpe (11 punti in 14 gare) ha lasciato spazio a Federico Valente.

“EQUILIBRIO IN CAMPO E DENTRO IL GRUPPO”

Intanto il mister dei tigrotti Massimo Sala si è espresso così in sala stampa sul derby di domani.

«Oggi ho parlato coi ragazzi – commenta Sala -. La parola che ho utilizzato di più è equilibrio: equilibrio sia in campo, sia nelle esternazioni, e soprattutto all’interno del nostro gruppo. Ci attende un derby, sappiamo bene cosa andremo ad affrontare a Lecco, un ambiente che conosciamo bene, una squadra che ha dei problemi. Noi arriviamo da una partita che ci ha dato qualcosa, ma non ci deve creare altro tipo di emozione se non l’equilibrio, e la consapevolezza di quello che ci attende domenica».

“DOMENICA SCORSA LA SQUADRA HA REAGITO AGLI EPISODI”

«Domenica visto l’atteggiamento (giusto, ndr.) soprattutto nei momenti negativi della partita: c’è stata la reazione che volevo. Bisogna cercare di lavorare sulla testa di questi ragazzi, perché l’episodio negativo in una partita può succedere ma serve anche la freddezza di rimettersi in sella e ricominciare subito. Contro la Clodiense i ragazzi sapevano bene che c’era tempo per rimediare e la squadra ha voluto fortemente poi quello che è successo durante la gara».

IL CONTRIBUTO DI OGNI SINGOLO PER LA SQUADRA

«Non è solamente un discorso mentale, ma nasce da una discorso mentale, che poi dopo ha delle sfaccettatura. Sia per quanto riguarda la preparazione della gara, sia per un discorso tattico, tecnico e individuale. Ci tengo a sottolineare quest’ultima parola. Perché vedere mettere qualcosa di positivo nell’individualità all’interno del gruppo fa crescere la squadra. Essere più maturi, più coscienziosi, sapere cosa fare in campo e farlo al meglio, il contributo di ogni singolo alla squadra».

“LA CLASSIFICA? SAPPIAMO CHE DOBBIAMO ESSERE SEMPRE IN PARTITA”

«La classifica? Le conosciamo e sappiamo che dobbiamo battagliare su ogni gara, rimanendo concentrati sulla partita e senza andare a vedere quello che succederà dopo. Concentrati sul presente: è questa la frase giusta».

LA CLASSIFICA: