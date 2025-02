Pro Patria, un’opportunità per la salvezza, contro la Clodiense è il momento di reagire

“Opportunità”. È questa la parola attorno a cui la Pro Patria si stringe in vista della prossima, fondamentale, partita in chiave salvezza, anche se è chiaro, data la critica posizione dei tigrotti, che ormai ogni minuto fino al termine del campionato sarà indispensabile per non perdere la categoria, per non lasciare il calcio professionistico.

Domenica 15 febbraio, ore 15, lo Stadio Speroni sarà il palcoscenico del duello tra i bustocchi, penultimi a 18, la Union Clodiense, ultima in classifica con 15 punti in 26 partite. La distanza tra le due squadre è di sole tre lunghezze. Perdere, per ambo due le squadre, significherebbe dunque mettere il primo dei due piedi in Serie D. Perdere, per la Pro Patria, significherebbe inoltre incappare nell’ottava sconfitta consecutiva, striscia negativa aperta a cui mister Sala e i suoi ragazzi stanno provando in ogni modo a porre argine, dopo un girone intero senza vittorie (l’ultima vittoria contro il Lecco, avversario di settimana prossima) e un girone di ritorno a 0 punti racimolati in 8 gare.

Ma i numeri dei tigrotti – che domani con ogni probabilità faranno a meno di Barlocco e Citterio per infortunio – ormai li conoscono tutti gli appassionati del calcio di Provincia e i tifosi biancoblu, ristagnano nelle sabbie mobili della bassa classifica, praticamente immobili, da gennaio, cambia solo il numero di reti insaccate e poco altro. E anche in sala stampa c’è la consapevolezza che il lusso di guardare alla classifica, alla situazione degli avversari – il Sottomarina arriva da due sconfitte consecutive, tra cui la manita secca di Trento (con un poker incassato nell’ultima mezz’ora) e la superiorità numerica sprecata in casa contro la Giana – bisogna per prima cosa ritrovare le proprie certezze, ritrovare la solidità difensiva e a segnare goal su azione, cosa che non succede da quella maledetta partita di Novara, che è costata la vita a Raffaele Carlomagno.

“LA PRESSIONE DEVE ESSERCI SEMPRE”

«La pressione? Deve esserci sempre – risponde mister Massimo Sala in sala stampa, facendo intendere che per la squadra che ha ereditato non c’è più tempo per calcoli, classifiche, statistiche e tabelle -. In questo momento non possiamo che accettarla. Ai ragazzi già da settimana scorsa ho detto che ogni partita deve essere un’opportunità da andare a prendere e cogliere per fare punti. Non parliamo più di squadre ma solamente della partita in sé. I 95 minuti dovranno essere affrontati con la giusta tensione ma anche con la calma di aver comunque lavorato bene durante la settimana».

“MI ASPETTO UNA GRANDE REAZIONE, LA SQUADRA DEVE REAGIRE ALLA DIFFICOLTÀ”

«Siamo stati chiari con tutti. Voglio una squadra “cattiva”, capace di reagire alla difficoltà, non passiva. Settimana scorsa mi sono arrabbiato (dopo l’1-0 del Padova, ndr.) e i ragazzi lo hanno percepito, hanno lavorato bene. C’è stato un incontro sereno ma altrettanto schietto e diretto con la squadra. Loro hanno recepito e mi aspetto una grande prestazione».

“UN TEST, ANCHE DAL PUNTO DI VISTA EMOZIONALE”

«Gara che sarà decisa da episodi? Non penso che domani si giocherà soltanto sulle palle inattive. Sarà un bel test dal punto di vista emozionale. Tensione, cattiveria e chi avrà più voglia di vincere riuscirà comunque a “portarla a casa”. Noi dobbiamo migliorare sotto ogni profilo, mentale, tecnico, fisico. Ci sono tante componenti che secondo me sono migliorabili: secondo me non è possibile avere questa situazione in questo momento, conosco la forza della mia squadra» conclude Sala ribadendo fiducia nelle qualità dei giocatori. Intanto, la società ha attivato un pack promozionale per riempire lo Speroni, perché in questo momento la squadra ha bisogno del supporto di tutta la città.