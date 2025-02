Proletari di Israele e Palestina unitevi

Venerdì 14 febbraio, ore 18:00, alla sede di unaltrastoriaVArese e Rete Varese Senza Frontiere, via Francesco Del Cairo 34, verrà presentato il libro “La guerra di Gaza. Una risposta internazionalista”, edito da Lotta Comunista. All’incontro introdotto da Giuseppe Musolino, interverranno Riccardo Cattania e Jacopo Sereno Regis.

“In Israele “esiste una borghesia e un proletariato”, nei paesi arabi “esiste una borghesia e un proletariato”; i lavoratori arabi e israeliani devono unirsi per impedire la guerra e trasformarla in rivoluzione, e non farsi mandare al massacro dalle loro classi dominanti in combutta con l’imperialismo.

Nel giugno del 1967, allo scoppio della Guerra dei Sei giorni, fu questo il criterio di classe, fondamento della strategia internazionalista”.

“Non sappiamo quali ‘guerre della crisi dell’ordine’ squasseranno il prossimo decennio, e sino a che punto. Di certo moltissimi giovani e moltissimi proletari, in Europa, in Medio Oriente e nel mondo, saranno posti davanti a interrogativi fondamentali sul futuro di barbarie che questa società promette alle nuove generazioni. Bisogna reagire e mobilitarsi contro la guerra e le guerre anche muovendosi su un sentiero stretto: la via larga è quella del dominio borghese, del nazionalismo e delle spartizioni dell’imperialismo, in realtà un vicolo cieco già lastricato di milioni di vittime, e altri milioni ne promette al futuro”.

Dopo le interazioni con i presenti, seguirà un rinfresco.

Ingresso libero.