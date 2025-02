ProlocoDay, a Venegono Inferiore un’intera giornata di eventi e divertimento

Sabato 1 marzo a Villa Molina a Venegono Inferiore è in programma il ProlocoDay, un’occasione per scoprire le attività offerte dalla Pro loco ma anche per vivere un’intera giornata all’insegna della convivialità e del divertimento. L’evento, che si svolgerà dalle 9 alle 23 offrirà un ricco programma di iniziative per tutte le età.

Durante tutta la giornata sarà possibile iscriversi alla Pro loco con il tesseramento 2025, aperto a tutti i maggiori di 16 anni. L’iscrizione è necessaria per partecipare ai corsi organizzati durante l’anno.

Il programma della giornata

La giornata avrà inizio con attività dedicate al benessere e alla scoperta culturale:

Ore 09:00 – Bagno sonoro con campane tibetane: un’esperienza di rilassamento profondo, aperta a un massimo di 15 partecipanti (iscrizione obbligatoria via email a proloco.corsi.venegono@gmail.com).

Ore 10:00 – Colazione Madrelingua: i partecipanti potranno scegliere tra un English Breakfast o un Desayuno Español, su prenotazione.

Ore 11:00 – Presentazione del Calendario delle attività 2025.

Ore 11:30 – “Varesotto, terra di arte e di vini”: intervento del professor Carlo Garlati e di Cascina Ronchetto, con degustazione di vini.

Dopo la pausa pranzo, il divertimento continua con attività per grandi e piccoli:

Ore 14:30 – Torneo di Briscola.

Ore 15:00 – Lettura animata per i più piccoli.

Ore 16:00 – Laboratorio di circo per ragazzi.

Ore 16:00 – Laboratorio di decorazioni con fiori per adulti.

Ore 16:00 – Playstation per bambini più grandi.

Ore 18:00 – Proiezione del film “Oceania” per i ragazzi.

L’evento si concluderà con un momento serale dedicato alla musica e alla convivialità:

Ore 18:30 – Aperitivo musicale con Canvas Duo e presentazione di cocktail realizzati da barman professionisti per la Pro loco.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare proloco.venegonoinferiore@gmail.com o seguire gli aggiornamenti sui canali social della Pro loco di Venegono Inferiore Instagram e pagina Facebook