Pubblicato l’avviso per la vendita di immobili di proprietà comunale, a Varese in alienazione nove beni

Sono nove gli immobili che il Comune di Varese mette a bando. Sette di questi, tra alloggi e terreni, si trovano nel quartiere di San Fermo, mentre due sono nei quartieri di Avigno e Masnago.

Diversi beni si trovano nel quartiere di San Fermo, un’area dove si stanno realizzando nuove strutture scolastiche e sportive per rendere il quartiere più vivibile, servito e in connessione con il centro cittadino. In questa zona sono in alienazione tre villette a schiera in via Pastori: le villette si trovano all’interno di un compendio con diverse case e palazzine, in una zona molto tranquilla e poco trafficata. Si tratta di alloggi disposti su quattro livelli, con box auto e una piccola area di pertinenza ad uso esclusivo. Il valore a base d’asta dei tre alloggi è rispettivamente di euro 113.700, 116.000 e 110.700.

Altri tre appartamenti, in una zona poco trafficata di San Fermo, si trovano in via Val Pusteria, all’interno di un condominio che ha un parco di pertinenza ed è a breve distanza dalle fermate del trasporto pubblico locale. Uno degli appartamenti disponibili è al primo piano, ha box singolo e valore a base d’asta di euro 94.300. Un altro alloggio è al secondo piano, con box doppio e importo a partire da euro 102.700. Infine il terzo appartamento è al terzo piano e un valore fissato a base d’asta di 86 mila euro. Oltre a questi, nell’area tra San Fermo e valle Olona, è a bando anche un terreno edificabile, nell’area tra via Belmonte e via VIII Marzo, con una superficie di circa 1800 metri quadri. Il valore a base d’asta è di 105 mila euro.

Inoltre nel quartiere di Avigno, in via Oriani, è in alienazione un terreno con una superficie di circa 400 metri quadri e valore a partire da euro 15.100. L’ultimo immobile si trova nel quartiere di Masnago, in via Giordani: si tratta di un terreno con una superficie di 185 metri quadri, con valore a base d’asta di 3.600 euro. Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.