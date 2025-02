Scarseggiano materiali e medicinali negli ospedali della Sette Laghi. L’azienda assicura: “Correttivi da settimana prossima”

“Approvvigionamento di materiali e farmaci azzerata”. È un allarme preoccupato quello che è arrivato al nostro giornale dalle corsie negli ospedali dell’Asst Sette Laghi. (immagine di repertorio)

A tre settimane dall’ingresso della nuova ditta, a cui è stato esternalizzato il servizio di logistica, trasporto e distribuzione dei presidi medici e dei farmaci, l’approvvigionamento è ancora un problema.

I disguidi segnalati sono diversi, di minore o maggiore entità: dalla carenza di provette che rallenta l’attività dei centri AVIS alla mancanza di alcune tipologie di medicinali anche importanti.

« Fino ad oggi è stato possibile garantire l’attività grazie allo scambio continuo tra le varie unità. Ma ora non è più possibile effettuare neanche i prelievi per la mancanza di materiali. Nessuna richiesta viene evasa da settimane».

Le criticità erano già emerse alla fine di gennaio quando i sindacati confederali di categoria avevano denunciato la volontà della ditta subentrante di non voler confermare il personale addetto a magazzino, logistica e trasporto. La questione si era risolta con un intervento dell’Asst Sette Laghi che aveva permesso di superare i problemi.

Il trasferimento del magazzino a Solbiate Arno ha innescato alcuni problemi aggiuntivi che si stanno superando: « Le criticità ci sono e si lavora intensamente per risolvere tutti i problemi – assicura l’azienda ospedaliera – Ci sono stati problemi informatici e di comunicazione tra magazzino e ospedali, qualche disguido nelle consegne è avvenuto. Ricordiamo che la nostra è un’azienda anomala, con ben sette diversi presidi e distretti. Nessuna attività, comunque, è stata interrotta».

Attualmente il personale della farmacia della Sette Laghi è nel magazzino centrale per aiutare a organizzare la distribuzione puntuale, mentre altri tecnici della Sette Laghi sono impegnati a definire procedure di approvvigionamento efficienti: « Già dalla prossima settimana saranno presi alcuni correttivi che permetteranno di ridurre in modo consistente le criticità. Sapevamo che il momento di start up sarebbe portato qualche problema ma si sta lavorando per risolvere in tempi brevi questa fase».