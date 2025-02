Scuola e Provincia a confronto: incontro con i dirigenti scolastici a Villa Recalcati

Si è svolto nei giorni scorsi a Villa Recalcati l’incontro tra la Provincia di Varese e i Dirigenti scolastici degli istituti secondari di secondo grado statali del territorio. L’appuntamento, voluto dall’Amministrazione provinciale in raccordo con l’Ambito Territoriale di Varese, ha avuto l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca tra le istituzioni e approfondire le tematiche di competenza provinciale in ambito scolastico.

Dopo il saluto introduttivo del Presidente della Provincia, Marco Magrini, il Vicepresidente Giacomo Iametti, delegato all’edilizia scolastica, sono stati presentati all’assemblea i Consiglieri provinciali presenti Michele Di Toro e Carmelo Lauricella. Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Giuseppe Carcano, ha poi illustrato alcuni dati che offrono una panoramica sul sistema scolastico provinciale e ha presentato i dirigenti scolastici, quasi tutti presenti.

«La Provincia continuerà a lavorare con impegno per garantire edifici sicuri, funzionali e un sistema scolastico all’altezza delle aspettative di studenti e famiglie” – ha affermato il Consigliere Giacomo Iametti – Provincia vuole essere punto di riferimento e sintesi tra le istanze del territorio e il mondo scolastico. Per raggiungere questo obiettivo, era fondamentale organizzare questo incontro per definire le competenze della Provincia e per illustrare le risorse messe in campo. È importante mantenere aperti i canali di comunicazione con le scuole perché le scuole possono essere il volano per rilanciare il nostro territorio. Come Consigliere delegato, sto effettuando dei sopralluoghi con gli uffici tecnici nelle scuole e abbiamo in programma di incontrare a breve i Dirigenti dei singoli istituti».

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato quello relativo all’edilizia scolastica, considerati i dati complessivi forniti: la Provincia gestisce infatti 32 istituti superiori per un totale di 82 edifici, tra scuole e palestre, che “cubano” circa 4 milioni di metri cubi. Il budget annuale destinato alla manutenzione ammonta a 4,75 milioni di euro, ai quali si aggiungono i costi per le utenze (circa 5 milioni di euro).

«La scuola è una delle priorità della Provincia, non solo per le competenze dirette che gestiamo nella programmazione dei percorsi di istruzione, nell’edilizia e manutenzione delle strutture di nostra proprietà, ma perché siamo convinti che investire nell’istruzione significa investire nel futuro del nostro territorio – ha dichiarato il Presidente della Provincia Marco Magrini – L’analisi ricognitiva e la dettagliata mappatura degli edifici scolastici, sarà effettuata insieme alle scuole e sarà alla base di un piano pluriennale di interventi e di investimenti che tenga conto delle esigenze degli istituti per adeguare spazi, e ambienti a tali necessità».

Un altro punto chiave è stato il coordinamento sulla programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026-2027. La Provincia, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale, raccoglierà le proposte delle scuole entro luglio 2025. Inoltre, i dati forniti in tema demografico fanno prevedere che il dimensionamento scolastico, soprattutto del primo ciclo, sarà un tema fondamentale da trattare in base alle necessità del territorio.

«Abbiamo davanti sfide importanti: dall’ottimizzazione degli spazi scolastici alla gestione delle risorse, fino alla programmazione dell’offerta formativa che deve saper fronteggiare il disallineamento tra le competenze disponibili sul mercato del lavoro e quelle effettivamente richieste dalle imprese – ha aggiunto il Consigliere Lauricella – Compatibilmente con i vincoli regionali, Provincia cercherà di rispondere alle esigenze di spazi delle scuole e alla necessità di un’adeguata distribuzione sul territorio».

La discussione si è poi focalizzata sulla gestione delle risorse per il funzionamento degli istituti, compresi trasporti, spazi sportivi e servizi integrati. La Provincia ha previsto un budget di 874.000 euro per queste esigenze e continuerà a monitorare l’occupazione degli spazi scolastici, al fine di garantire sicurezza e razionalizzazione degli ambienti. L’incontro si è concluso con uno spazio dedicato alle domande e agli interventi dei dirigenti scolastici, evidenziando la volontà di instaurare un dialogo continuo tra le scuole e l’amministrazione provinciale.

«Questo incontro aveva l’obiettivo di creare un canale di comunicazione efficace tra le scuole e l’ente provinciale, affinché i Dirigenti possano avere risposte tempestive e soluzioni concrete alle esigenze delle scuole che amministrano – ha messo in evidenza il Consigliere Di Toro – Abbiamo illustrato i progetti in corso, la grande attenzione che abbiamo verso le scuole del territorio e la filiera a cui fare riferimento sia all’interno degli istituti sia all’interno di Provincia, con gli uffici tecnici preposti. È importante portare avanti la sinergia creatasi tar Provincia, i Dirigenti scolastici con il supporto del Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale».

«Ringrazio il Presidente Magrini per l’organizzazione dell’incontro, molto apprezzato dai dirigenti scolastici: è stata un’occasione davvero importante e non scontata per riflettere quanto fondamentale sia il rapporto tra le scuole e la Provincia e quanto sia necessario un dialogo costante sui tanti temi che ci accomunano – ha commentato il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Giuseppe Carcano – certamente in primis la gestione degli 82 edifici frequentati ogni giorno da 40.000 utenti tra studenti, docenti e personale amministrativo ed ausiliario ma anche i trasporti, la ricca e articolata offerta formativa, il dimensionamento scolastico, l’orientamento in entrata, tutti argomenti che richiedono un lavoro di rete che non può che essere favorito da iniziative come quella di oggi».