Senzatetto ma con rotoli di soldi al bar. La Polizia di Busto Arsizio arresta uno spacciatore a Santi Apostoli

Spacciava a pochi passi dalla chiesa dei Santi Apostoli a Busto Arsizio, riceveva uno stuolo di clienti in bicicletta e monopattino, ostentava rotoli di banconote nei bar ma dormiva in un casolare abbandonato del quartiere. Così un maghrebino senza fissa dimora ha attirato abbastanza attenzioni su di sè tra i residenti da finire in numerose segnalazioni alle forze dell’ordine come probabile spacciatore.

Ieri sono scattate le manette e la perquisizione che ha permesso di rinvenire circa 300 grammi di hashish nascosti nel casolare di via Genova. In un primo momento era stato fermato perchè visto entrare nell’edificio abbandonato e denunciato per ricettazione di una patente intestata ad un’altra persone, gli agenti lo hanno seguito mentre rientrava nello stesso luogo con alcuni clienti. Al momento dello scambio tra stupefacente e soldi sono intervenuti, rinvenendo anche tre panetti di hashish. A quel punto è scattato l’arresto che è stato convalidato questa mattina in tribunale a Busto Arsizio.