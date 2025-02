Shaggy torna a casa: i Vigili del Fuoco salvano un gatto rimasto per giorni su un albero secolare a Varese

Intervento insolito ma dal lieto fine per i vigili del fuoco di Varese, che questa mattina, giovedì 20 febbraio, sono stati chiamati a soccorrere Shaggy, un gatto rimasto bloccato per giorni su un albero secolare in via per Bregazzana.

L’allarme è stato lanciato da un ragazza che aveva visto la locandina con la scomparsa, preoccupata perché il gatto non riusciva più a scendere dalla pianta, a diversi metri di altezza. Per raggiungerlo, i pompieri hanno utilizzato un’autoscala, riuscendo così a recuperarlo in sicurezza.

L’operazione di salvataggio si è conclusa con la riconsegna di Shaggy alla sua proprietaria, sano e salvo. L’episodio ha suscitato la gratitudine dei presenti, che hanno ringraziato i Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento.