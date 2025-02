Si è spento Enrico Comerio imprenditore di Solbiate Olona

Si è spento all’età di 85 anni Enrico Comerio imprenditore, titolare, insieme al fratello Carlo, della Rodolfo Comerio, azienda di Solbiate Olona leader tecnologico a livello mondiale nella progettazione e realizzazione di linee di calandratura per la produzione di film di materie plastiche e gomma.

Ne danno notizia la moglie Lia, il fratello Carlo e le sorelle Mariangela e Giovanna con i nipoti.

Enrico, imprenditore bustocco per oltre cinquant’anni figura di riferimento dell’azienda, si era da poco ritirato dalla vita imprenditoriale, lasciando un’eredità fatta di innovazione, eccellenza e visione strategica.

Il fratello Carlo Comerio, nel ricordarlo, ha voluto sottolineare la sua incrollabile dedizione all’azienda e ai suoi collaboratori:

“Enrico era un uomo innamorato del suo lavoro, un imprenditore che ha sempre creduto nel valore dell’innovazione e delle persone. Per lui, la Rodolfo Comerio non era solo un’azienda, ma una missione, un’eredità familiare da far crescere e proiettare nel futuro. Ho avuto la fortuna di condividere con lui un lungo percorso professionale e di vita, e il suo ricordo resterà per sempre vivo in tutti noi.”

La comunità imprenditoriale e il territorio di Busto Arsizio perdono una figura di grande spessore, un uomo che con il suo lavoro ha lasciato un segno indelebile nell’industria italiana e internazionale.

I funerali si svolgeranno Venerdì 28 febbraio alle ore 14.00 nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore (Frati Minori).

Il Santo Rosario verrà recitato Giovedì 27 febbraio alle ore 17.30 presso la Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore.

Enrico Comerio riposa ora presso la Casa Funeraria Fratelli Ferrario di Via Bottego.