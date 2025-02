Società boccistiche in assemblea a Vergiate

Vergiate, ancora e sempre più Vergiate. Il delegato provinciale di Varese ha indetto l’Assemblea delle Società boccistiche varesine a Vergiate, ancora una volta prescelta per la sua innegabile centralità logistica che la pone quale naturale sbocco per ogni manifestazione che abbracci l’intera provincia la quale, bisogna ricordarlo, va da Gallarate/Busto all’estremo nord di Luino/Creva e Brezzo di Bedero.

Venti società coinvolte per un’analisi approfondita dei problemi che investono il settore, soprattutto a fronte delle innovazioni recate dalla riforma dello sport, senza dimenticare la necessità di considerare nuovi indirizzi agonistici atti a stimolare orientamenti societari di rinnovato interesse. Convinta e plebiscitaria l’adesione della riunione retta e guidata con assidua attenzione da Alessandro Bianchi che non ha mancato di ricordare il suo impegno “pro tempore” esortando i convenuti a reperire un candidato che possa sostituirlo in tempi ragionevolmente brevi.

Entrando nel merito, non poteva essere ignorato l’obbligo di legge della necessità dell’inserimento nel casellario giudiziario del responsabile safeguarding, qualora vi siano dei minori tesserati nell’ambito della federazione: tale obbligo esiste solo ed esclusivamente se sono inseriti ufficialmente alcuni minori fra i tesserati.

All’interno degli obblighi di legge torna pienamente in vigore, dopo un anno di dubbie e sconcertanti applicazioni, l’obbligo della ritenuta del 20% da attuare da parte delle Società, che così diventano dei sostituti d’imposta, su tutti i premi erogati al termine di ogni gara organizzata, intendendosi per tali non solo i premi in denaro, ma anche quelli in natura, la cui quantificazione è ovviamente molto arduo calcolare. In alternativa le Società possono farsi carico della ritenuta, fornendo agli atleti l’intero ammontare previsto dalle tabelle federali e dai premi aggiuntivi: naturalmente il costo di ogni manifestazione sarebbe maggiorato dell’importo che comunque andrebbe versato al fisco entro il sedicesimo giorno del mese successivo, così come sarebbe obbligatoria la redazione del modulo 770 entro in 31 ottobre dell’anno successivo.

Gli adempimenti per le Società coinvolgono anche i campionati a squadre, dove il direttore di gara sarà a carico della squadra ospitante, da retribuire esclusivamente per mezzo di un bonifico bancario.

Un elemento positivo sottolineato da Bianchi è la creazione di una Coppa Varese a squadre, con il sistema a inseguimento, articolato su individuale, coppia, terna con punteggi 8/16/24 rivolto a tutte le Società varesine che potranno iscrivere una sola compagine; il regolamento trasmesso potrà essere suscettibile di variazioni, dato che le iscrizioni si chiuderanno alla fine di febbraio, così come la compilazione dei gironi e i giorni di effettuazione delle eliminatorie. Un’importante innovazione prevede che non ci saranno costi d’iscrizione e gli incontri saranno affidati a commissari locali logicamente tesserati. E’ nata pure la proposta di estendere l’esperienza anche agli atleti DIR.

Intense, come era da attendersi le discussioni fra presidenti e accompagnatori, con molti accenni costruttivi atti a inquadrare aspetti anche riformativi, condizione per nulla da rigettare, anzi da incentivare al fine di spalancare nuovi orizzonti, auspicabili per un rilancio dell’attività dello sport delle bocce: la Coppa Varese potrebbe essere veramente la bandiera a scacchi per una partenza/arrivo con risvolti di fascino grazie al coinvolgimento delle comunità locali e allo sviluppo del senso di appartenenza.

PILLOLE DI BOCCE

15 febbraio – Campionato italiano Serie A – 6a giornata

Classifica Serie A

Caccialanza 18 – Flaminio 13 – Montegrillo 11 – Giorgione3Villese 10 – Brescia 8 – Boville, Vigasio 7 – Kennedy, Mosciano 4 – Cofer Marche 0.

15 febbraio – Campionato italiano Serie A2 – 6a giornata

ARCE (FR) – Possaccio (VCO) 3-5 (51-49)

Classifica Serie A2 – primo girone

Possaccio (VCO) 15 – Mister Energy (SA), Città di Nola (NA) 13 – Fontespina (MC) 11 – ASD Arredamenti (BG) 9

15 febbraio – Campionato italiano Promozione terza categoria 1° girone – 3a giornata

Conturbia (NO) – Larios (CO) 1-7

Nisciolano (CO) – Manarese (CO) 7-1

Riposa Bederese (VA)

Classifica

Larios 7 – Nisciolano 4 – Conturbia, Manerese 3 – Bederese 0

17 febbraio – Basso Verbano – continua campionati provinciali coppia tutte le categorie

17 febbraio – Monvallese – inizio campionati provinciali terna tutte le categorie