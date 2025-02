Tra musei, mostre e biblioteche il servizio civile di Varese

E’ aperto il bando del Servizio Civile Universale, che nella città di Varese offre la possibilità di aderire a tre progetti nell’ambito della promozione culturale, turistica e museale della città. La proposta è rivolta a 21 ragazze e ragazzi di età compresa tra i diciotto e ventotto anni. C’è tempo fino alle 14 del 18 febbraio 2025 per presentare la domanda di partecipazione: ma per conoscerne meglio i dettagli il comune ha previsto un incontro informativo il 5 febbraio dalle 10 alle 12 al Castello di Masnago.

Sono due i progetti di servizio civile proposti dal Comune di Varese nell’ambito del programma Varese Hub Culturale. Il primo è Leggere Varese, Cultura e territorio della Città Giardino, e prevede attività nel sistema bibliotecario, con la Biblioteca Civica e quella dei Ragazzi, nei servizi culturali e turistici, all’Infopoint Varese e nell’Ufficio comunicazione. Il secondo progetto è Insieme nel museo ed è finalizzato a promuovere l’avvicinamento del pubblico ai monumenti e ai beni museali cittadini, ad esempio creando contenuti per il sito dedicato, contribuendo all’organizzazione di iniziative come mostre, conferenze e presentazioni. Infine il terzo progetto proposto è realizzato in collaborazione con CSV Insubria Varese e si chiama Giochiamo con la cultura. Il progetto prevede di favorire una connessione tra servizi educativi extra-scolastici e le iniziative culturali per minori promosse dal Comune di Varese, affiancando educatori e realtà attive in questi ambiti.

Per conoscere meglio i dettagli delle opportunità proposte di Servizio civile l’appuntamento è per il 5 febbraio dalle 10 alle 12 al Castello di Masnago. Iscrizioni all’incontro su Eventbrite.

I progetti prevedono un percorso di tutoraggio, la certificazione e attestazione delle competenze acquisite. La durata è di 12 mesi e agli operatori è riconosciuto un contributo economico mensile di circa 500 euro. Tutte le informazioni per aderire sono sul sito del Comune di Varese.