Treno investe una mucca tra Malnate e Vedano Olona, traffico ferroviario bloccato

Un incidente insolito è avvenuto nella serata di lunedì 17 febbraio sulla linea ferroviaria Milano – Laveno Mombello di Trenord: il treno 70 che transitava tra le stazioni di Malnate e Vedano Olona ha investito una mucca che si trovava sui binari.

Lo scontro ha causato danni al treno che si è dovuto fermare alla stazione di Vedano Olona. Purtroppo invece l’animale è morto.

Sulla linea si sono accumulati ritardi fino a 70 minuti con cancellazioni e variazioni di percorso ai treni della linea. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e far ripartire il servizio.