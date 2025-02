Un ambulatorio di reumatologia nella casa di comunità di Varese

A partire dal 20 febbraio, la Casa di Comunità di Varese di via Monte Rosa potenzia l’offerta di cure specialistiche con un nuovo ambulatorio di reumatologia, pensato per offrire una risposta ai bisogni dei pazienti più vicina al contesto di vita. Il servizio, che afferisce alla reumatologia di Varese, diretta dalla dott.ssa Antonella Capelli, sarà un importante punto di riferimento per la cura di malattie reumatologiche, patologie osteometaboliche, patologie meccanico degenerative e della Sindrome Fibromialgica.

«Grazie alla valutazione precoce e a terapie sempre più efficaci – spiega la dott.ssa Antonella Capelli – è possibile ridurre l’impatto negativo delle malattie reumatologiche e migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti». Inoltre, «La presenza dello specialista reumatologo all’interno della Casa di Comunità – afferma la dr.ssa Anna Malesci, Direttore del Distretto di Varese – consentirà un miglioramento dell’assistenza al malato affetto da malattie reumatologiche con una presa in carico multidisciplinare, in una logica che integra l’assistenza ospedaliera con quella sociosanitaria e sociale in un percorso di cura globale della persona».