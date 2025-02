Un incontro a Samarate per parlare di ospedale unico

Martedì 18 febbraio alle 20.45 si terrà il primo di una serie di incontri organizzati dalla segreteria PD provinciale dedicati alle ipotesi in campo per il futuro degli attuali ospedali e alle prospettive – positive e negative – legate alla realizzazione dell’ospedale unico. Un’occasione per approfondire l’impatto concreto che questa scelta potrebbe avere sui servizi sanitari e sulla qualità dell’assistenza nel nostro territorio.

Se ne parlerà con Samuele Astuti, Consigliere regionale, Sergio Broglia, Segretario PD Samarate, i Consiglieri comunali Carmelo Lauricella e Maurizio Maggioni, la Segretaria PD Gallarate Anna Zambon e la Segretaria provinciale Alice Bernardoni.

Un confronto aperto per analizzare scenari, criticità e opportunità, con l’obiettivo di mettere al centro il diritto alla salute e le esigenze della comunità: l’appuntamento è al Circolo Unione Cooperativa, in Piazza Italia 26, a Samarate.