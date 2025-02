Una nuova idea per aiutare le famiglie seguite dalla San Vincenzo di Saronno

Raccolta di detersivi, sabato 1° marzo, per aiutare la San Vincenzo di Saronno: si potrà donare presso il negozio Tigota in via Varese a Saronno (di fianco Arcaplanet e Aldi) e presso Acqua e Sapone sempre in via Varese, di fianco a Eurospin.

La San Vincenzo di Saronno ha sede a Casa di Marta, segue e aiuta 140 famiglie.

“L’aiuto consiste principalmente in pacchi alimentari con pasta, olio, riso, tonno , latte e altri prodotti. Questi prodotti vengono forniti dal Banco Alimentare e altri vengono acquistati tramite le donazioni”.

“Abbiamo sempre cercato di distribuire anche i detersivi, shampoo e sapone”. Questa volta viene lanciata una raccolta specifica proprio per questi prodotti.