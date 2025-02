Varese, anni di vessazioni domestiche: una donna fugge con i figli e denuncia il marito

Anni di vessazioni e continue violenze domestiche si sono consumati tra le mura di una casa in un piccolo centro del Varesotto. Una situazione che ha spinto una donna, e madre, a fuggire e rifugiarsi in una casa famiglia, denunciando successivamente il marito all’autorità giudiziaria.

L’ennesima vicenda di maltrattamenti in famiglia (questa volta senza l’ulteriore reato di violenza sessuale, come tristemente spesso accade in procedimenti analoghi). Le accuse a carico dell’uomo restano comunque gravi e, in caso di condanna, le pene previste possono essere molto severe.

La coppia, fra i 30 e i 40 anni di origini albanesi, viveva da tempo in Italia. Secondo quanto emerso durante il processo in corso, il marito sarebbe stato dedito a un consumo eccessivo di alcol — si parla di bottiglioni di grappa da due litri acquistati e consumati abitualmente — comportamento che avrebbe aggravato il quadro delle accuse.

Dopo un periodo trascorso nel suo paese d’origine, la donna è tornata in Italia, ma le violenze non sono cessate. Le percosse sono continuate, in alcuni casi con conseguenze mediche documentate e allegate alle denunce presentate dalla vittima.

Durante l’udienza di giovedì, la donna ha testimoniato raccontando dettagliatamente le violenze subite. Il prossimo step processuale è previsto per il mese di ottobre, quando verranno ascoltati i testimoni della difesa, rappresentata dall’avvocato Jacopo Arturi.