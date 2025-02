Varese in preghiera per il Papa. La recita del rosario sarà lunedì 24 febbraio alle 20.30 nella Basilica di s. Vittore.

«Tutte le parrocchie del decanato di Varese sono invitate ad intensificare la preghiera per papa Francesco in questo momento in cui le sue condizioni di salute si sono fatte più fragili – si legge nella nota del Decanato di Varese, Basilica San Vittore e Comunità S. Antonio Abate -. Viene accolto, così, l’invito della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) a unirsi spiritualmente in questo periodo di sofferenza al Santo Padre».

«La comunità si stringe attorno al Papa, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, e si impegna a rivolgersi a Dio con una supplica incessante, celebrando Messe e recitando preghiere per la sua salute. Un modo per manifestare la propria vicinanza e il proprio affetto al Pontefice, nella convinzione che la preghiera collettiva possa rappresentare un sostegno e un conforto in questo momento di prova – prosegue la nota -. La Chiesa di Varese si unisce così alla Chiesa universale, affidando Papa Francesco alla protezione divina, con la speranza che Bergoglio possa trovare sollievo e consolazione».