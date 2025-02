Varese ricorda Giovanni Palatucci: una cerimonia e un concorso tra le scuole per l’ottantesimo anniversario della sua scomparsa

Si è svolta questa mattina, lunedì 11 febbraio, presso la Sala “Giuseppe Montanari” del Comune di Varese, la cerimonia di commemorazione dell’ottantesimo anniversario della morte di Giovanni Palatucci, Funzionario di Pubblica Sicurezza e Questore di Fiume, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per il suo eroico impegno nel salvare migliaia di ebrei dal genocidio. «Un funzionario che ha scelto il diritto naturale sul diritto positivo, come è successo qui a Varese con il funzionario Calogero Marrone» ha ricordato il Questore Enrico Mazza.

Palatucci infatti, secondo le ricostruzioni avvenute nei decenni, è stato funzionario e poi questore di Fiume negli anni dell’Italia Fascista, e lo rimase anche durante la Repubblica Sociale Italiana, ma non smise mai di aiutare chi era in difficoltà, e in particolare gli Ebrei. Palatucci per le sue attività – tra le quali ci fu anche quella di lavorare per lo Stato Libero di Fiume, il che lo rese agli occhi dei nazisti un “collaborazionista con il nemico” – fu arrestato e deportato, prima alla Risiera di san Sabba e poi a Dachau, dove morì nel 1944. Per questo nei decenni è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile, è stato riconosciuto nel 1990 “Giusto tra le Nazioni” e da anni è in atto il processo per la sua beatificazione.

Alla cerimonia che l’ha ricordato hanno preso parte numerose autorità civili e militari, dal già citato Questore – che ha ricoperto “l’inusuale ruolo di presentatore e moderatore”, come ha lui stesso ricordato – e diversi rappresentanti delle istituzioni e della società varesina, dal Prefetto Salvatore Pasquariello al sindaco Davide Galimberti, al dirigente scolastico Giuseppe Carcano, oltre a studenti e cittadini che hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria.

Uno dei momenti centrali della commemorazione è stata la premiazione dei vincitori della prima edizione del Concorso storico-letterario in memoria di Giovanni Palatucci, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado. L’iniziativa, promossa dalla Questura di Varese in collaborazione con l’Associazione ONLUS Giovanni Palatucci, l’Ufficio Scolastico Provinciale e con il contributo di Confapi Varese, ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi che hanno approfondito la figura del Questore di Fiume attraverso ricerche, saggi e racconti.

A vincere sono stati il video della classe seconda D dell’Istituto Einaudi di Varese (primo premio, 1000 euro di premio), il disegno di Luca Ferrazzano (secondo premio, 600 euro di premio), e il video di Giulia Benedetta Crugnola (terzo premio, 400 euro di premio)

I tre premiati hanno ricevuto ognuno una borsa di studio come riconoscimento per il loro impegno e la qualità dei loro elaborati.