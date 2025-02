Venezuelano classe 1975 e laureato in scienze motorie, Wilmer Antonio Pino Solano è il nuovo tecnico della Inox Team Saronno.

Già a Saronno nel 2024 nel ruolo di vice allenatore, quest’anno Solano oltre all’incarico di manager della formazione che milita nel campionato di serie A1, ricoprirà anche quello della Under 18 oltre ad essere il responsabile del settore giovanile.

«Ringrazio il Saronno Softball ed il presidente Massimo Rotondo per la fiducia che mi hanno dato – ha detto Solano – Sarà sicuramente un anno diverso, ho una grande responsabilità perché guiderò una squadra giovane ma con un enorme potenzialità. L’intenzione è quella di far crescere le ragazze del vivaio, dando l’opportunità di far parte della prima squadra. Loro sono il futuro del Saronno Softball».