Zampa incastrata nella recinzione, cane salvato dai vigili del fuoco a Busto Arsizio

I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, nel comune di Busto Arsizio in via Sempione. Il supporto di una squadra da Busto Arsizio-Gallarate è stato richiesto intorno alle 18.30 in soccorso di un cane rimasto con una zampa incastrata nella recinzione dell’abitazione.

Gli operatori lo hanno liberato con un divaricatore idraulico e lasciato poi alle cure dei proprietari che al momento del fatto erano assenti.