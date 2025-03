A Cocquio Trevisago un’associazione di volontari vigilerà sulla sicurezza del paese

Un’auto del Comune che vigilerà sulla sicurezza del paese con volontari pronti a segnalare alle forze dell’ordine ogni comportamento fuorilegge. È un nuovo servizio che partirà a breve a Cocquio Trevisago su impulso della giunta.

Ne dà notizia il sindaco Danilo Centrella: «Ho il piacere di informarvi», spuega in una nota rivolta ai suoi concittadini, «che durante l’ultima giunta comunale è stato approvato un accordo con l’associazione di volontari: “Sicurezza senza confini”, che si occuperà di vigilare sulla sicurezza del nostro territorio comunale, dal centro alle frazioni».

I volontari si muoveranno a bordo di un mezzo comunale nel rispetto della privacy dei cittadini e senza intervenire in modo diretto in caso di infrazioni riscontrate, ma informando le forze dell’ordine.

«La loro attività quindi, che è completamente volontaria, prevede un costante monitoraggio del paese, al fine i garantire una sempre maggiore sicurezza a tutti noi, affiancando i già esistenti e capillari gruppi di volontari del “Controllo del Vicinato” soprattutto nei giorni e nelle fasce orarie più delicati, ossia alla sera e nei fine settimana. Se il potenziamento della Polizia Locale e l’installazione dei sistemi di videocamera avanzati sono stati azioni importanti per il controllo del nostro territorio, questo ulteriore tassello si aggiunge a quanto già fatto in termini di sicurezza, priorità della nostra Amministrazione».

Danilo Centrella aggiunge anche che «l’associazione naturalmente è disponibile ad accogliere nuovi volontari che volessero aderire a questa iniziativa, dedicando anche una piccola parte del loro tempo libero per mettersi al servizio della comunità: un invito rivolto a tutti noi che abitiamo in questo meraviglioso territorio, che come tale va preservato e tutelato per la sicurezza e il bene di tutta la comunità».