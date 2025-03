A Gallarate inizia la posa degli alberi che renderanno più verde il centro storico

Annunciati da lungo tempo, iniziano a Gallarate i lavori per nuovo verde urbano in centro città: il primo cantiere si è aperto lunedì mattina in piazza Libertà, dove sono previsti dodici alberi, allevati con chioma a forma di ombrellone per creare un’area ombrosa ai margini della piazza.

Gli alberi saranno piantati in stalli a raso, in formazione in questa prima fase. Altre piantumazioni sono previste in via Manzoni, piazza Ponti, Largo Camussi.

“In via Manzoni, dall’incrocio con via Verdi, saranno installati cinque o sei stalli costituiti da griglie in ghisa lamellare a protezione degli alberi” spiega l’assessore al commercio Rocco Longobardi, responsabile del progetto finanziato con specifico bando regionale e che ha coinvolto Duc, Ascom e Naga. “Gli alberi proposti avranno una chioma piramidale”.

“Più avanti, sempre in via Manzoni, si prevede di inserire al centro dell’elemento decorativo della piazzetta un albero esemplare da ombra, molto longevo e facilmente mantenibile, come il Platanus acerifolia”.

il render dell’intervento in piazza Libertà

In piazzetta Ponti saranno invece posate fioriere modulari in corten (o altro materiale) con un’altezza di circa un metro da terra, aderenti alla pavimentazione.

In largo Camussi – area aperto al traffico regolare – si prevedono bordature sagomate in corten (o altro materiale) separate da una striscia di ciottoli. Le altezze delle balze saranno rispettivamente di 50 e 30 cm da terra, per una superficie totale di circa 40 m²erri quadri. “Il verde sarà creato con “balon” di Buxus sempervirens e/o Ilex Crenata ‘Convexa’ di vari diametri”.